Alaattin Aktaş: Bankalar faizi yüzde 16 çıkardı; bu bir hazırlıktır

Zaman zaman olduğu gibi vatandaşa son günlerde yine birikimlerini döviz cinsinden değil, TL cinsinden tutma çağrıları yapılıyor. Bu çağrıyı yapmak iyi de, bunun gereğini yerine getirmek de kaçınılmaz.

“TL’ye geçin” çağrısının amacına ulaşması, TL’yi cazip kılacak adımları atmayı gerektiriyor. TL’yi cazip kılmanın yolu da belli, kabul edilebilir bir faiz.

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Bankacılık sistemi ön aldı, faizi yüzde 16’ya kadar çıkardı. Öyle görünüyor ki bankalar Merkez Bankası’ndan yüzde 15 faizle daha fazla para alamayacaklarını görüyor.

Bu bir hazırlıktır, 24 Aralık’taki Para Politikası Kurulu toplantısına hazırlıktır.

(…) Dolayısıyla vatandaşın dövizden TL’ye geçmesi isteniyorsa, faizin biraz daha yükselmesini kabullenmek kaçınılmaz.

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Bütün bu gerekçelerle bir hafta sonraki toplantıda halen yüzde 15 olan haftalık repo ihale faiz oranının yüzde 17.5 ya da yüzde 18’e yükseltilmesi bekleniyor.

Yarım ya da bir puan gibi artışların sembolik bulunacağı ve bunun ters etki yapabileceği de dile getiriliyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı