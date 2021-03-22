Alaattin Aktaş: 130 milyar dolar da izah edilecek gibi…

Başkan Kavcıoğlu Yeni Şafak’ta 2 Mart’ta yayımlanan yazısında da rezervler konusuna değinirken şunları yazmış:

“Geçen haftanın önemli konularından biri de muhalefet tarafından tekrar gündeme getirilen Merkez Bankası rezervlerinin neden eksiye düştüğü ve bu rezervlerin ne olduğu konusuydu. Aslında bu konunun TCMB tarafından açıklanması yararlı olurdu. Ancak TCMB’den bir açıklama gelmeyince, sanki bu konuşulan 130 milyar dolar bir yerlere uçtu gitti gibi algılanıyor…”

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Dikkat ediniz, bu yazıda önemli bir detay var; yeni Başkan Kavcıoğlu rezervlerin eksiye düştüğünü kabul ediyor. Bu kabul, Başkanlık koltuğunu çok dikenli hale getirir, aman dikkat!

Başka ne diyor Kavcıoğlu: “Merkez Bankası keşke bu konuyu açıklasaydı…” Artık makam sizin, karar verme durumunda olan da sizsiniz, buyurun yarından tezi yok, açıklayın bu 130 milyarı…

Alaattin Aktaş’ın yazısı