‘Alaaddin pozu’ nedeniyle ırkçılıkla suçlanan Kanada başbakanı özür diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 21 Ekim’deki seçime bir ay kala Time dergisinde yayınlanan ‘kahverengi yüz’lü fotoğrafı nedeniyle ırkçılık suçlamalarının hedefi oldu. Böyle poz vermenin ırkçılık olduğunu kabul eden Trudeau özür diledi.

Fotoğraf: Time dergisi

Trudeau, 2001’de, Vancouver kentindeki West Point Grey Academy adlı okulda öğretmenlik yaparken çekilen karenin okul albümünde yer aldığı belirtildi.

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Fotoğrafın, okulda düzenlenen, ‘Alaaddin’ kılığında katıldığı partide çekildiğini söyleyen Trudeau, ırkçılık yapma niyeti olmasa da bugün pişmanlık duyduğunu belirterek özür diledi.

2015’te başbakanlık koltuğuna oturan, eski başbakan Pierre Trudeau’nun oğlu olan ve ikinci kez göreve seçilmek istediği seçim öncesinde kamuoyu desteğini hızla kaybeden Justin Trudeau’ya siyasetçilerden tepki yağdı.

‘Arap geceleri’ temalı partiye katıldığını anlaatan Trudeau şunları söyledi: “Bu konudaki sorumluluğumu kabul ediyorum. Yapmamalıydım. O zaman bu davranışın ırkçılık olduğunu düşünmüyordum. Ancak şimdi bunun ırkçılık olduğunu düşünüyorum ve çok üzgün olduğumu ifade etmek isterim.”

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Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi Direktörü Mustafa Faruk, “Başbakanı bu halde görmek çok üzücü. Siyah/kahverengi yüz ırkçılığın geçmişine gönderme yapıyor” dedi.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti’nin lideri Andrew Scheer, “Bu tutum 2001’de de ırkçıydı; şimdi de öyle” diyerek Trudeau’yu eleştiridi. Yeni Demokrasi Partisi lideri Hindistan kökenli, Sih dinine mensup Jagmeet Singh, “Fotoğraf aşağılayıcı ve üzücü. Ne zaman siyah veya kahverengi yüz ifadesini duysak farklı etnik gruptan biriyle alay ediliyor” diye konuştu.

‘Kahverengi yüz’ ve ‘siyah yüz’ gibi birinin ‘ten rengini değiştirmek aamcıyla’ yüzünü koyu renkli hale getirmek için boyamasıyla ortaya çıkan görüntüye deniyor. Bunun ırkçı bir tavır olduğunu savunanlar, geçmiş yüzyıllarda beyaz oyuncuların Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için kullandıkları bir yöntem olduğunun altını çiziyor.