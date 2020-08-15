‘Al-sat’çılara önlem: Yılda ‘yetkisiz’ üçten fazla ikinci el araç satışı yapılamayacak

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmayanların yılda üçten fazla ikinci el araç satışı yapmasını yasakladı.
‘İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’ bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yönetmelikle haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışının önlenmesinin amaçlandığını dile getirdi.
Pekcan, bir takvim yılında üçten fazla satışın ticari faaliyet kabul edileceğini ve kayıt dışı sayılarak yaptırım uygulanacağını dile getirdi.
Ticaret bakanı, ikinci el araçların ticaretini yapan ve yetki belgesi bulunmayan işletmelerin, bu ayın sonuna kadar belge alması gerektiğini kaydetti.