Al sana polemik: Erdoğan, CHP’li Öztrak’ın babasının lafını bulup çıkarmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin 1970’lerde, “İnşallah bol bol içki ve sigara içilir” diyerek meyhane açan Gümrük ve Tekel bakanı gördüğünü belirterek ‘andığı’ isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın babası Orhan Öztrak.

‘Esprili havaya uyarak’ söylemiş

3 Ağustos 1976 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre dönemin bakanı Öztrak, söz konusu ifadeyi, Ankara’nın Kızılay semtinde bir bar açılışında ‘esprili havaya uyarak’ kullanmış.

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Haberdeki ifade şöyle: “Öztrak… barın açılışında da esprili havaya uyarak ‘İnşallah bol bol içki ve sigara içilir’ dileğinde bulundu.”

Erdoğan ‘Dünya Tütüne Hayır Günü’ vesilesiyle gençlerle buluşmuş, “Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Türkiye 1970’lerde ‘İnşallah bol bol içki ve sigara içilir’ temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür” demişti.

Sigaraya yeni vergi sinyali

Erdoğan sözlerine şöyle devam etmişti: “Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz, böylece de bu yola devam edeceğiz.“