Al Jazeera: Kaşıkçı kimyasalla yok edildi, kanıtlar rezidansta bulundu

İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda öldürüldüğü açıklanan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın cesedenin kimyasal maddelerle ortadan kaldırıldığı ve söz konusu cinayete dair delillerin başkonsolos Muhammed el Utaybi’nin rezidansında tespit edildiği ileri sürüldü.

Son olarak Suudi yetkililer basına, Kaşıkçı’nın cesedinin bir halıya sarılarak yerli bir işbirlikçiye teslim edildiği yönünde bilgi vermişti. İstanbul başsavcılığı ise “Ceset parçalanarak yok edildi” demişti.

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Katar merkezli Al Jazeera haber sitesi bugünkü haberinde Türkiye’den ayrılan başkonsolosun rezidansında hidroflorik asit ve kimyasal kalıntıları bulunduğunu öne sürdü.

Katar merkezli medya kuruluşu iddiasını soruşturmayı yürüten İstanbul başsavcılığında görevli bir çalışana dayandırdı. Adı açıklanmayan görevli, katillerin gazetecinin parçalanmış cesedini başkonsolosun rezidansındaki odalardan birinde asitle ‘eriterek’ yok ettiğini söyledi.

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Başkonsolosun rezidansı cinayetten yaklaşık iki hafta sonra aranabilmişti. Ceset üzerinde uygulanan kimyasal yok etme işlemin bu iki hafta süresince yapıldığı belirtiliyor.

Bağımsız haber sitesi Middle East Eye da 10 Ekim’de, yine Türk bir yetkiliyi kaynak göstererek konsolosluk binasına bağlı kanalizasyon şebekesinde Kaşıkçı’ya ait adli deliller bulunduğunu öne sürmüştü.