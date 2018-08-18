Aktör Jim Carrey’den ABD’ye çocuk katliamı tepkisi: Bizim füzemiz, bizim suçumuz

Amerikalı aktör Jim Carrey, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de çoğu çocuk 50 kişiyi öldürdüğü saldırıyla ilgili ABD yönetimine tepki gösterdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki 10 Ortadoğu ülke Yemen’de Şii Husi yönetimine karşı üç yıldır savaş yürütüyor. ABD de koalisyona destek veriyor. Ülkenin kuzeyinde, 10 Ağustos’ta, Suudi uçaklarının piknikten dönen çocukları taşıyan bir otobüsü vurması sonucu çoğunluğu çocuk 50 kişi yaşamını yitirdi.

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Komedyen Jim Carrey Twitter’dan üzerinde ABD bayrağının bulunduğu füzenin, çocukların içinde olduğu okul otobüsünü vurma anının resmedildiği görsel ile birlikte şu mesajı paylaştı: “40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz.”