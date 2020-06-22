Aktivistler son olmasını umuyor: Çin’de köpek festivali başladı

Çin’de hükümetin hayvan haklarını geliştirmek ve corona virüsü salgınının dikkat çektiği sağlık risklerini azaltmak için başlattığı kampanyaya karşın köpek yeme festivali başladı. Ancak aktivistler artık bu festivalin günlerinin sayılı olduğunu umuyor.

Fotoğraf: Reuters

Her yıl Yulin kentinde düzenlenen 10 günlük festival normalde kafeste tutulan köpekleri pişirmek üzere almaya gelen binlerce ziyaretçinin akınına uğrardı. Kampanyacılar sayının bu yıl azaldığı görüşünde.

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Hükümet yabani hayvan ticaretini yasaklamak ve evcil hayvanları korumak için yeni kanunlar hazırlarken, kampanyacılar da bu yılın festivalin son yılı olmasını umuyor.

İnsani Toplum Enternasyonel isimli bir hayvan hakları grubundan politika uzmanı Peter Li, “Umarım Yulin sadece hayvanların değil, insanların da sağlığı ve güvenliği için değişir” dedi.

Li, “Festival adı altında, büyük kalabalıkların market ve restoranlarda köpek eti ticareti yapmaları ve tüketmeleri halk sağlığına karşı ciddi tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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Nisan ayında Şenzen, Çin’de köpek tüket tüketimini yasaklayan ilk şehir olurken, Şenzen’i diğer kentlerin de takip etmesi bekleniyor.

Tarım bakanlığı da köpekleri besi hayvanı değil evcil hayvan olarak değerlendirme kararı aldı. Bununla birlikte bu kararın Yulin’deki pazarı nasıl etkileyeceği henüz net değil.