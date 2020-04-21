Aktivasyonu ertelenmişti: ABD’nin S-400’e ‘yaptırım’ görüşü değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Rus yapımı S-400 füzeleri konusunda Washington’un bakış açısının değişmediğini dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan Ortagus, “Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almış olmasına şiddetle karşı çıkmayı sürdürüyoruz ve Türkiye’nin S-400’leri faal hale getirme çalışmalarını sürdürüyor olduğunu gösteren gelişmelerden son derece endişe duyuyoruz” dedi.

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Türkiye, ABD ile arasında yaptırım gerilimi yaratan S-400 füzelerinin devreye alınmasını erteledi, ancak füzeleri devreye almaktan vazgeçmedi.

Dün ismi açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkili Reuters’a açıklamasında, “S-400’lerin aktive edilmesi kararından vazgeçilmedi (ancak) bunun nisan ayında yapılması planı ertelendi” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri de birkaç haftadır S-400 konusunu kamuoyu gündemine getirmiyor.

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ABD, Türkiye’nin geçen yıl temmuz ayında Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin NATO sistemleri ile uyumsuz olduğunu ve Türkiye’nin proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarını tehlikeye düşürdüğünü savunuyor.

ABD, Rusya’dan silah alan ülkelere yaptırım uyguladığı için Türkiye’nin bu alımı da yaptırım ihtimalini doğurmuştu.

Ortagus bu konuya ilişkin şöyle konuştu: “Biz halen S-400 alımının CAATSA kanunu kapsamında olduğunun ve iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Türkiye’nin NATO ile olan ilişkisine de zarar vereceğinin altını şiddetle çiziyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililerinin bu durumu anladığından şüphemiz yok.”

Önceki gün, ABD Başkanı Donald Trump ve Erdoğan’ın görüştüğü açıklanmış ancak S-400’ler konusunun gündeme geldiği ile ilgili bir bilgi aktarılmamıştı.