Aksünger’in iddiası: CHP İnce’ye sonuç göndermedi, İnce donmuş şekilde kaldı

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran gecesi Muharrem İnce’ye sonuç gönderilmediğini söyledi.

CHP içinde hem cumhurbaşkanı hem de Meclis seçiminin olduğu 24 Haziran gecesi sonuçların sağlıklı alınıp alınmadığına dair tartışma sürüyor.

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AA verilerine alternatif bir sistem kuracağını açıklayan CHP, seçim günü internet sitesinden sağlıklı bir veri akışı sağlayamamıştı. CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş, bazı sandıklardan sonuçların gelmediğini iddia etmişti.

En büyük tartışma konusu ise cumhurbaşkanı adayı İnce’nin seçim gecesi bir açıklama yapmamış olmasıydı.

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KRT Haber’de canlı yayına katılan CHP’li Aksünger, İnce’nin o gece neden açıklama yapmadığına dair farklı bir iddia ortaya attı.

Aksünger, İnce’nin 24 Haziran gecesi yalnız bırakıldığını öne sürerek şunları söyledi: “Muharrem bey söyleyemedi, ben söyleyeyim… Kimse Muharrem beye sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı.”

Aksünger, CHP’de seçimli olağanüstü kurultay için de ilk günden 250 delegenin imza verdiğini iddia etti. Toplanması gereken imza sayısı en az 635.

Aksünger daha sonra Twitter hesabından, bugün toplamda 353 imza toplandığını dile getirdi. İmzaların 15 mesai günü içerisinde noter aracılığıyla genel merkeze iletilmesi gerekiyor.