Aksünger: Sarraf, ‘En önemlisi dahil rüşvet verdiklerimin tümünü açıklamadım’ dedi

CHP PM üyesi Erdal Aksünger, ABD’deki davada sanıkken tanık konumuna geçen işadamı Rıza Sarraf’ın “Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz. Hatta en önemli olan kişi bile var” dediğini öne sürdü.

RS FM’de Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programında konuşan Aksünger, yakın bir tarihte bir hukukçu arkadaşının Sarraf’la görüştüğünü, görüşmede aldığı notları kendisine aktardığını söyledi.

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“İtirafçı olduğu için FBI’den Marshall’cıların denetimine geçiyor. Marshall’cılar, tanık koruma programını yürüten ve başkanlığa bağlı bir ekip” diyen CHP’li siyasetçi, Sarraf’ın kendisiyle görüşme talebini ilettiğini ancak siyaset yapan biri olarak Sarraf’la görüşmeyeceğini kaydetti.

Aksünger, notlarda yer aldığı kadarıyla Sarraf’ın ağzından şunları aktardı: “Ben tutukluyken, konuşmamamı ve en kısa sürede beni dışarı çıkaracaklarını yetkililer gelip bana bildirdiler. Konuştuktan sonra da beni temizlemeye kalktılar. Bıçaklı saldırıya uğradım. Beni cezalandırmak için ve daha fazla konuşmamı engellemek için kızımın yurtdışına çıkmasına ve beni görmesine izin vermiyorlar. Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz. Başkaları da var. Hatta en önemli olan kişi bile var. Ben çıktıktan sonra yurda döneceğim. Şimdiye kadar ismini vermediğim kişiler hakkında da rüşvet almaktan suç duyurusunda bulunacağım.”