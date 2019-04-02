Aksu Çayı’nda nesli tükenen fok: 24 saatlik çalışmayla denize döndürüldü

Antalya’da Aksu Çayı’nda görülen ve dünyada sadece 500 ila 700 kadar kaldığı düşünülen Akdeniz foku, ekiplerin 24 saat süren çalışması sonucu denize döndürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Aksu Çayı’nda farklı bir canlı türüne rastlayan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Canlının, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan Akdeniz foku olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz fokunun denize ulaştırılmasına karar verdi.

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Çevredeki meraklıların sayısının artması sonrası canlının zarar görebileceği endişesiyle ekipler, çayın kenarında nöbet tuttu. Yaklaşık 24 saat çayda kalan Akdeniz foku, saat 04.00 sıralarında denize doğru ilerledi.

Genç birey maceraya girişmiş

Prof. Dr. Gökoğlu, çaydaki bireyin yeni sütten kesilmiş çocukluk ile gençlik arasında olduğunu, yeni avlanmayı öğrendiğinden bir besinin peşinden giderek çaya geldiğini düşündüklerini dile getirdi: “Zaman zaman tatlı sulara beslenmek için girip çıkarlar. Muhtemelen bu fok da besinin peşinden bu tatlı suya geldi. Müdahale edip etmeme kararını uzun süre değerlendirdik. Müdahale etmeye kalkarsak zarar vereceğimizi düşündük. Tekrar kendi bölgesine denize geçeceğini düşünüyoruz. Endişemiz önüne ağ atılırsa çıkamayacağıydı, bu yüzden arkadaşlarımız bireyin yaşaması için nöbet tuttu. Genç birey maceraya girişmiş.”

Gökoğlu’nun verdiği bilgilere göre Akdeniz fokunun dünyadaki sayısı 500 ile 700 arasında. Bunların dörtte üçü de Türkiye ile Yunanistan arasında.

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Gökoğlu şunları söyledi: “Özellikle Antalya ve Mersin yaşam alanları. Karadeniz’de görülürdü fakat uzun süre bu canlıyı gören olmadı. 2 yıl önce bölgede bir birey rapor edildi. Bu da umutlandıran görüntü, oradaki popülasyonun direndiğini gösteriyor. Vatandaşlarımız bu canlıyı gördüklerinde beslemesinler. İnsanlarla çok çabuk bağ kuran canlılar olduğu için beslersek yaşamlarına müdahale etmiş oluruz.”