Akşener’in kitabını yazan gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldırı nedeniyle iki kişi gözaltında

MHP’ye muhalif İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kitabını yazan gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldırı nedeniyle iki kişi gözaltına alındı.

Önkibar, 4 Kasım’da İstanbul Kitap Fuarı’ndaki Kırmızı Kedi Yayınevi’nin standında ‘Asena’ isimli kitabını imzalarken saldırıya uğramıştı.

Reklam

Saldırı sonrası Büyükçekmece ilçe emniyet ekipleri, kamera görüntülerinden Önkibar’a yumruk atıp standı dağıtanlardan ikisini belirledi.

Saldırganlar gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfade işlemleri sürüyor.

Öte yandan saldırıya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Önkibar, saldırı sonrası, “Devlet Bahçeli’nin organize olmuş fedaileri bunlar, çok belli” demişti.