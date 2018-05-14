Akşener’in vaatleri: Beş yılda milli gelirde ilk 10 , 2019 Ramazan’ında Suriye’de iftar

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İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in vaatleri: Ekonomide beş yıl içinde milli geliri en yüksek 10 ülke arasına girmek, 2019 Ramazan’ında Suriye’de iftar yapmak üzerine kurulu dış politika çizgisi, YÖK’ü kaldırmak ve halkın sahibi olduğu köprüler.

Akşener, Ankara Congresium Kongre Merkezi’nde partisinin seçim bildirgesini açıkladı. Videonun ardından sahneye gelen İYİ Parti lideri, “Cumhurbaşkanı Akşener” sloganıyla karşılandı.

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Sözlerine “Engelleri aşmak istiyorsan önce insanı seveceksin, önce insanı seveceksin ki engel aşma azmi nedir göreceksin” diye başlayan Akşener, “Tüm bir tarihimiz umutların ülkesi olduğumuz gösteren işaretlerle doluyken bugün gençlerimizin üzerindeki umutsuzluk örtüsünü kaldırmak zorundayız. Yeni, dünyadaki pozisyonumuzu yükseltmek zorundayız” dedi.

Akşener seçim vaatlerini ve partisinin sorunlara yaklaşımını satır başlarıyla şöyle anlattı:

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Devlet yönetme anlayışı: Hizmet eşitliği

– Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten şunu öğrendik ki; Türkiye zirveye çıkacak bir ülkedir. Yeter ki ülke devlet adamları tarafından yönetilsin. Benim ve arkadaşlarımın devlet yönetme politikası ülkemizi karanlıklardan çıkarıp ilkbaharın güneşiyle buluşturmaktır. Tüm milletimizin böyle bir yaklaşıma ihtiyacı var. Ülkemiz son yıllarda birlikte başarmak fikrinden uzak kalmış, yapay kamlara ayrılmıştır. Güçlenen bir devlet anlayışına sahip olmalıyız. Biz bu nedenle bayram sofrasında buluşmaktan söz ediyoruz. Çünkü biz milletimizin bayram sofrasında toplanan büyük bir aile olduğuna inanıyoruz.

Devlet ailesinde kadın

– Her ailede olduğu gibi kadınlar hayati önemdedir.

– Milletimizin yüzde 82’si geçmişe özlem duyuyor. Bizim anlayışımız milletin yüzünü geleceğe döndürmek üzerinedir. Yoksulluk iktidarı sürdürme aracı olamaz olmamalıdır. Bizim devlet anlayışımız dünyaya örnek olacak bir anlayıştır. Son yıllardaki itilip kakılmaya son vermeye geliyoruz. İlk amacımız insan ve devlet arasındaki uçurumu kaldırmaktır. Devlet hizmet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Devleti hantal yapısında kurtararak o hantallıktan beslenenleri bertaraf edeceğiz. Yandaş müteahhitlerin devlete yük olmasına son verilmelidir.

– Bizim anlayışımızda devlet herkese kapısı açık olandır. Bir kişinin ayağına taş değse sahip çıkandır devlet. Öyle yönetmeli ki kimse kendini garip ve yalnız hissetmemeli.

‘Yönetim boşluğunu dolduracağız’

– Tüm bir devlet yapısı tek bir kişinin gönlünü hoş etme odaklı olduğu için yönetim boşluğu oluştu. Türkiye’nin politikaları sarsılıyor çünkü yönetim boşluğu var. Eğitimden adalete, ekonomiden güvenliğe çözülme var çünkü yönetim boşluğu var. Çocuklarımız taciz ediliyor, genç kızlarımız sokaklarda öldürülüyor. Kadınlarımız cinayetler kurban gidiyor çünkü yönetim boşluğu var. Ve biz bu yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz.

YÖK’ü kaldırma vadi

– Üniversite camiasının kamburu olmaktan başka özelliği kalmayan YÖK’ü tarihin sayfalarına gömmek bize nasip olacak. F

– ETÖ’nün sızmasına göz yumularak bertaraf edilen Kuleli Askeri Lisesi’ni yeniden açacağız.

İlk iş üniversite bölünmesini durdurmak

-Üniversiteleri ne şekilde olursa olsun bölmek ülkenin geleceğine yapılmış en büyük ihanettir. Cumhurbaşkanı olduğum ilk gün bu kararın iptalini başlatacağım.

İmar vaadi: Köprülerin sahibi müteahhit değil halk

– Elbette biz de köprüler, yollar, hastaneler yapacağız. Ama bizim yaptıklarımızın sahibi müteahhitler değil millet olacak. Bizim yaptığımız köprülerden geçen de geçmeyen de para ödemek zorunda kalmayacak. Yaptığımız yollar üç beş yıllık olmayacak.

– Şehirlere hançer gibi saplanan rezidans müteahhitliği değil karakteri olan şehir planlamalarımız hazır. 700 yatak üzeri hastanelerin düzgün işlemeyeceğini biliyoruz. Daha ulaşılabilir hastaneler yaparak insanların eziyetine son vereceğiz.

Einstein’lı vaat

– Tarım ve hayvancılıkta yeniden dünyanın en gözdesi olmak için projeler hazırladık. Biz adımız gibi iyi olan hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz. Yanlış olan işlemeyen şeyleri düzeltmeye geleceğiz. Einstein’in dediği gibi her şey olabildiğince kolay olmalı ama basitçe geçiştirilmemeli.

Makroekenomi hedefi: Beş yılda ilk 10

– Türkiye’yi kişi başı milleri gelirde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına yükselteceğiz. Bu ilk beş yıldaki hedefimiz. Gerekli reformlar ve altyapıları düzenleyeceğiz. İnsanlarımız gelecekte dünya ile rekabet edecek bir hale getireceğiz. Alacağımız her karar, her adım mülkiyet analizlerine saygı duyarak atılacak. Ekonomiyi siyaset erbabının zenginleştiği bir ağ olmaktan çıkarmak gerekiyor.

‘Vergi sistemi sadeleşecek’

– Dünyanın en karmaşık vergi ve teşvik sistemi Türkiye’de. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Artık dünya bu sistemi basit ve sade hale getirdi. Biz de bu politikaya uygun bir sistem getireceğiz.

Eğitim vaadi: Tersine beyin göçü

– Çocuklarımızın yetiştirilmesinin yükünü ailelerden almamız gerek. Çocuklarımız için kabul edilebilir tek ayrım beceri ve yeteneklerine göre olmalıdır. O da aile isterse uygulanabilir. Silikon Vadisi’nde, Japonya’da, Almanya’da birçok Türk genci ileri teknoloji üretiyor. Bu gençlerimizi kazanmamız lazım.

Hukuk sözü: Devletin dini adalettir

– Milletimiz için devletin temel vasfı devletin adil olmasıdır. Adaletten uzak yönetimler korkak yönetimlerdir. Ülkemizde hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız. Ülkeyi yönetenler kendi adaletini ayrı, milletin adaletini ayrı dağıtamazlar. İçinde adalet olmayan adalet saraylarına ihtiyaç yok. Bizim için muteber olan ‘Devletin dini adalettir’ sözdür.

‘FETÖ’yü kontrolünüzde tutarak masum insanlara iftira atarsanız…’

– Hiçbir namuslu yönetici FETÖ’yü yurt dışında çıkarları için yönetmeyi düşünemez. FETÖ’yü kontrolünüzde tutarak masum insanlara iftira atarsanız, insandan öte bir Müslümansanız bunu altından kalkamazsınız. Adınız Haccac gibi yazılır tarihe. Devlet hiçbir terör örgütü tarafından aldatılamaz. Hiçbir terör örgütüyle pazarlık yapmaz yapamaz. İster PKK ister FETÖ herhangi bir kendi çıkarları için kullananlar acz içindeki cahillerdir.

Parmak sallayarak yenilen değil kazanmak isteyen dış politika

– Dış politka siyasetçilerin iki dudağı arısına sıkışmaması gereken alan olmalıdır. Türk politikası vitrine oynayan hamlelerle mağlup dış politika gerçeğe dönüşmemelidir. Bir krizlerden beslenen değil dünyaya örmek olacak bir dış politika politikası hazırladık. Bizler şeffaflıkla kazanmak isteyen bir dış politika uygulayacağız. Türkiye ekonomik coğrafya kavramı ile anılmalıdır.

2019 Ramazanı’nda Suriye’de iftar

– Devlet gibi davranırsanız mülteci dalgası altında kalmazsınız. 2019 Ramazan’ında Suriye’de iftar yapacağımız bir dış politika planıyla hareket ediyoruz. Türkiye büyük potansiyele sahiptir. 81 milyona değil 181 milyona rahat bir yaşam sunar. Bağırıp çağırarak devlet yöneteceğini sanmak şuuru sorunlu bir anlayıştır. Dışişleri bürokrasisi yapılan hakaretlere cevap yetiştiremez oldu.

Türkiye aynı zamanda Avrupa’dır

– Türkiye, mızıkçı ergen tavrıyla olamaz, olamaz. Olursa Türkiye’nin kredisini tüketirsiniz. Türkiye aynı zamanda Avrupa’dır. ABD’ye en çok bağıranların çocukları ABD pasaportu taşıyorsa kime güvenebiliriz.

“Devlet gibi davranırsanız Afrin olmaz”

– Devlet gibi davranırsanız Afrin olmaz. Mültecileri ağırlamak zorunda kalmazsınız. Mülteciler için yeni bir politika üretiyoruz ve diyoruz ki herkes kendi vatanında mutludur. Devlet gibi davranmazsanız 5 milyon mülteciniz olur. Devlet gibi davranırsanız 1 milyon yabancı öğrenciniz olur.

Parlamenter sistem ve basın özgürlüğü

– Medya ve iletişim alanları özgür olmalıdır. Demokratik katılım güçlü parlamento vazgeçilmezdir. Parlamenter sisteme geçiş için bir geçiş planı planlamaktayız