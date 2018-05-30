Akşener’in vaadi: ‘FETÖ’nün siyasi ayağı yargı önüne çıkacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran için seçim beyannamesini açıkladı.

Beyanname, bugün Ankara Spor Salonu’nda parti yöneticileri, milletvekili adayları ve çok sayıda partilinin katılımıyla düzenlenen programla duyuruldu.

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Salona ‘İYİ’ler kazanır’, ‘Bize güven’, ‘Türkiye’ye güven’ ve ‘Akşener Cumhurbaşkanı’ yazılı afişler asılırken ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atıldı.

‘Parlamenter sisteme döneceğiz’

Beyannameyi açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşın rahat bir nefes alması için sözleşme imzaladıklarını söyledi.

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Sözleşmeyi hazırlarken kültürlerini, devlete ve insana bakışları ile vicdanlı geleneklerini hatırlatmak istediklerini aktaran Akşener, “Ülkemizin kaderi, kendisini yenilemeyen, gücü sımsıkı elinde tutan bir zihniyete, asla ve asla terk edilemez” diyerek parlamenter sisteme döneceklerini ifade etti.

‘Yeni anayasa’ vaadi

Akşener, göreve geldiklerinde OHAL’i bitireceklerini dile getirerek şunları kaydetti: “Devletin idari yapısı ve faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceğiz. Geniş bir toplumsal uzlaşıyla hazırlamayı amaçladığımız, yeni anayasada, bireysel hak ve hürriyetleri çok güçlü bir şekilde teminat altına alacağız. RTÜK’ü siyasi etkilerden arındırarak, asli görevlerine odaklanmasını sağlayacağız. Kamunun ödediği vergilerle belirli bir kesimin borazanlığını yapmaktan başka bir işlevi kalmamış olan TRT’yi satacağız. Toplumun sosyal medyada ifade özgürlüğünü garanti altına almakve bilgiye erişimini kolaylaştırmak için interneti özgürleştiriyoruz. İnsanlarımızın temiz duyguları, dini inançları üzerinden oy devşirme dönemini kapatmak zorundayız. Din ve mezhep üzerinden siyaset yapılamaz. Allah’la kul arasına hiç kimsenin, hiçbir mekanizmanın girmesine izin verilemez, vermeyeceğiz. İnanç özgürlüğü önündeki fiili engelleri kaldıracağız. Her bir inanç grubuna mensup vatandaşlarımızın haklarını, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde koruma altına alacağız.”

Sağlıkta ‘performans sistemi’ kalkacak

Akşener, ‘uzlaşı anayasası’ hazırlayacaklarını aktararak seçim barajını yüzde 5’e indireceklerini, yurt dışı seçmenler için yurt dışı seçim bölgeleri oluşturacaklarını, devlette örgütlenmeye izin vermeyeceklerini, Sayıştay’yı tekrar işler hale getireceklerini kaydetti.

İYİ Parti lideri, sözlerine şöyle devam etti: “Polislerimizin özlük haklarını iyileştirecek, ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Uzman er ve erbaşlara, görev süreleri sonunda kadroya geçme fırsatı sunacağız. Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerini artıracak, 3600 ek gösterge alabilmelerinin yolunu açacağız. Keza, sağlık personelimize güveniyoruz. Onların ne zor işler yaptığının farkındayız ve mevcut performans sistemini kaldırıyoruz. Muhtarlarımıza, mahallelerin acil ihtiyaçları için belediye bütçelerinden ödenek tahsis edeceğiz. Anadolu kültürüne uygun, bir kentleşme anlayışına sahip ‘İYİ Kent Modeli’ni hayata geçireceğiz.”

Meslek yüksekokuluna kısa dönem askerlik, YÖK kalkacak

Akşener, vaatlerine şöyle devam etti: “Kesinlikle ve kesinlikle FETÖ’nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkartıp yargıya teslim edeceğiz. Bölücü terör örgütü ile mücadeleye gerek kentlerde, gerekse kırsalda, vatandaşımızın huzur ve güvenini korumaya azami özen göstererek kararlı bir biçimde devam edeceğiz. Toplum vicdanını kanatan suçlar için önleyici ve ıslah edici özel tedbirler almak üzere ‘Suçların Önlenmesine Dair Kanun’u çıkaracağız. Ordumuzun kurumsal yapısı ve iç işleyişini, kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek, siyasi etkilerden tamamen arınmasını ve bünyesinde hiçbir ideolojik grubun örgütlenememesini sağlamak için gerekli yasal ve idari önlemleri alacağız. Biz iktidara geldiğimizde başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere, tüm askeri liseler, Harp Akademileri ve GATA’yı yeniden faaliyete geçireceğiz. Kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacak bir makroekonomik istikrar programı açıklayacak, bu sayede, reel kesimin önünü görebilmesini sağlayacağız.

Bütçe birliği ilkesi çerçevesinde ‘Varlık Fonu’nu kaldırıyoruz. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere kalkınmada sorun yaşayan bölgelerde, üretim odaklı kamu-özel işbirliği projelerini teşvik edeceğiz. İşsizlik oranını, OECD ortalamasına, yüzde 5.6’ya düşüreceğiz. Kadın istihdamını yüzde 50’ye yükselteceğiz. Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik imkânı tanıyacağız. Çiftçimizin mazotu yüzde 50 indirimli almasını sağlayacağız. Özel teknoloji meslek liseleri kuracağız. Yıllardır üniversite dünyamızın sırtında bir kambur olan YÖK’ü kaldıracak, bilimsel çalışmaların önünü açacağız. İhtiyaç sahibi olanlardan sağlık sigortası primi almayacağız. Emeklilerimizin sırtından, ‘muayene ve ilaç katkı payı’ yükünü kaldıracağız.”

Dar gelirliye yardım

İktidara geldikleri takdirde ilk 100 günde Türkiye Dayanışma Fonu’nu kuracaklarını kaydeden Akşener şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın ödeyemedikleri için bankalar tarafından tahsilat şirketlerine satılmış olan tüketici kredisi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı borçlarının en az yüzde 80’ini sileceğiz. Genç işsizlere iş bulana kadar aylık 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Emeklilere yılda iki kez bayramlarda 1500’er TL tutarında ‘İYİ Bayramlar İkramiyesi’ vereceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan çocuklarının 36 aya kadar gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kuruyoruz. Tüm yoksul ailelerin çocuklarına yükseköğrenimde karşılıksız eğitim bursu vereceğiz. Ev sahibi olmak isteyen düşük gelir grubuna TOKİ aracılığıyla satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle peşinatsız ve taksitsiz ev sahibi olma imkânı sağlayacağız.

Tip-1 diyabet hastası çocuklarımızın tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz masraflarını SGK kapsamına alacağız. Engelli, terör mağduru, eski hükümlü ve şehit ailelerinin istihdamına yönelik işverenlere sigorta prim desteği vereceğiz. Bu grubun 50 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerindeki kontenjanlarını yüzde 4’e yükselteceğiz. 25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine, ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları vereceğiz. Öğrenim kredisi borcu olan gençlere borçlarını faizsiz ve 60 aya varan vadelerle yeniden yapılandırma imkânı sağlayacağız. 2000 yılından sonra emekli olan kişiler için ‘intibak yasası’ çıkararak emeklilerimizin maruz kaldığı ayrışmaya son vereceğiz. Gazilerimizin SGK ile anlaşmalı tüm sağlık kuruluşlarından ücretsiz hizmet almasını sağlayacağız. Sporseverler… Gözünüz aydın! Passolig uygulamasını kaldıracağız.”