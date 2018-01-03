Akşener’in ‘silahlı eğitim kampı’ iddiasına AKP’den sert tepki: İç savaş çığırtkanlığı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Konya ve Tokat’ta silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz” açıklamasına “Bu iç savaş çığırtkanlığıdır” diye tepki gösterdi.

Meral Akşener “Son dönemde üniformalar uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize bilgi verilsin” demişti.

Reklam

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CNN Türk’te soruları yanıtlarken Akşener’in sözlerine “Bu nasıl dil” diye tepki gösterdikten sonra şöyle devam etti: “Bu nasıl bir dil. Falanca yerde şöyle bir şey yapılıyormuş, filanca yerde Alevilere şöyle yapılacakmış. 12 Eylül öncesinde de falanca yerde komando eğitimi veriliyormuş. Efendim böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır.”

Araştırma yok

Mahir Ünal, konuyla ilgili araştırma yapılıp yapılmayacağı yönünde soruyu da “Böyle bir şeyi şu anda burada konuşmayı bile gerekli görmüyorum. Maalesef bu yapı abes bir iddiayı ortaya atarak kendini konuşturmayı hedef alıyordu” diye yanıtladı.