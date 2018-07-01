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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’in planı: İçtüzük değişmezse grup başkanlığı için Şenol Bal’ı işaret edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘A Takımı’nda yer alan Ankara milletvekili Şenol Bal’ın Meclis grup başkanı olmasını istediği ve kendisini işaret edeceği belirtiliyor.

Meclis içtüzüğünde yapılması planlanan değişiklikle, Meclis dışında kalan genel başkanların grup başkanı olmasına olanak sağlanırsa, Akşener partisinin grup başkanı olabilecek.

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Fotoğraf: Reuters

Parti, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 10’luk oy oranıyla 43 milletvekilini Meclis’e soktu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy oranı ise yüzde 7.3. Akşener sonucu ‘kazanım’ diye nitelemişti.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, Meclis’te 8 Temmuz’da milletvekillerinin yeminiyle başlaması beklenen 27’nci dönemde, İYİ Parti vekilleri ilk olarak parti grup yönetimini oluşturacak.

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TBMM Başkanlığı’na grubun kurulduğunun bildirilmesinin ardından, içtüzükte tanımlanmış süreç işletilecek. Akşener’in Meclis’te kendisine vekalet edecek ismin de kadın olmasını istediği konuşuluyor.

Akşener’in, grup başkanı olarak Ankara milletvekili Şenol Bal’ı düşündüğü belirtiliyor. Mevcut içtüzüğe göre, dışarıda kalan genel başkan grup başkanı olamıyor ancak bu yönde değişiklik planlandığı ifade ediliyor.

Meclis’te 43 vekille temsil edilen İYİ Parti, ayrıca parti grup başkanının yanı sıra, TBMM Başkanlık Divanı üyelerini de belirleyecek. Aldığı oy oranı nedeniyle İYİ Parti’ye TBMM başkan vekilliği görevinin düşmeyeceği, sadece 16 kişilik Meclis yönetiminde kâtip üyelik verilebileceği belirtiliyor.

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