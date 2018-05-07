Akşener’in planı: Cumhurbaşkanı olunca borçları sileceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye Dayanışma Fonu aracılığıyla halkın borçlarını sileceğini açıkladı.

Twitter’dan paylaşımlarda bulunan Akşener, cumhurbaşkanlığı görevine geldiğinde, ilk 100 gün içinde vakit kaybetmeden Türkiye Dayanışma Fonu’nu kurcaklarını söyledi.

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İYİ Parti lideri, 30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış ve borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon kişinin tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacaklarını kaydetti.

‘Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan’ işsizleri ve emeklileri bu yükten kurtarmanın boyunlarının borcu olduğunu dile getiren Akşener, düşük gelirlilerin ve öğrencilerin borcunun da yüzde 80’ini sileceklerini ifade etti.

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Akşener şöyle devam etti: “Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım. Türkiye Dayanışma Fonu için bir defalık harcayacağımız 8 milyar lira, 2018 bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor. Yani, Mehmet Şimşek’in taşıt ve hizmet binası kiralamaları için zamanında, ‘fındık-fıstık parası’ dediği rakam kadar. Size söz veriyorum 25 Haziran sabahı sizi bu yükten kurtaracağım. Borç kaderiniz değil. Sileceğiz. Kurtulacaksın.”