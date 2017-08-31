Akşener’in partisinin şifreleri: ‘Bozkurt’ yapılmayacak, Türkeş’in resmi asılmayacak

Eski MHP’li vekil Meral Akşener’in liderdiğinde kurulacak yeni partide ülkücü siyasetin sembolü olan ‘bozkurt’ işaretinin yapılmayacağı ve MHP kurucusu Alparslan Türkeş’in resminin de asılmayacağı öğrenildi.

‘Milli merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni partinin ekim ayı içinde kurulması planlanıyor.

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Partiye katılan eski MHP’li Koray Aydın, 2019’daki seçimlerde Akşener’in cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıklamıştı.

Yeni partinin adının ‘büyük ihtimalle’ Merkez Demokrat Parti olacağı duyurulmuştu.

‘El işareti’ aranıyor

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre, ‘siyasi merkeze yerleşmeyi hedefleyen’ partinin tüzük, program, amblem, isim ve işaret çalışmaları devam ediyor.

Tasarımcı firma ve ekip; Türk tarihine, Cumhuriyet’e, kadın ve erkek eşitliğine vurgu yapacak ve aynı zamanda da akılda kalacak, okuma yazma bilmeyenlerin de rahatlıkla oy pusulasında bulup tercihini yapabileceği basitlikte bir amblem üzerinde çalışıyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, MHP’den ayrılanların öne çıkması, partinin geleceğine dair soru işaretleri yaratırken, yeni partide ‘bozkurt’ işareti yapılamayacak. Alparslan Türkeş’in resmi de asılmayacak.

Yeni partinin simgesi gibi kullanılacak, meydanlarda kalabalıklarla iletişimde etkili olacak yeni el işaretinin, ‘bozkurt’ kadar etkili olabilmesi için görüşler alınıyor.