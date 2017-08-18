Akşener’in partisi ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacak

Eski MHP’li Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meral Akşener’le birlikte kuracakları yeni partinin ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağını söyleyerek kuruluş ilanı için en geç ekimde hazırlıkların tamamlanacağını belirtti.

Akşener’le birlikte hareket eden eski MHP’li Ümit Özdağ da yeni partinin ‘merkez sağ’ değil ‘milli merkez’ çizgide olacağını söylemişti.

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Habertürk’ten Saliha Koçak’a konuşan Halaçoğlu yeni partinin Atatürk’e ve cumhuriyete sahip çıkacağını, dini de siyasete alet etmeden sahipleneceklerini aktardı.

Öncelikli hedef cumhurbaşkanlığı seçimi

Halaçoğlu kuruluş aşamasındaki partinin öncelikli hedefinin ilk turda cumhurbaşkanlığını kazanmak olduğunu aktardı.

Halkın büyük çoğunluğunun bu yeni oluşuma destek vereceğine inandıklarını söyleyen eski MHP’li vekil, seçim kazanılırsa, Türkiye’yi parlamenter hukuk sistemine döndürmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

‘Herkes kendini partide bulacak’

Halaçoğlu yeni kurulacak partinin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine sahip çıkacağını, herkesin kendini yeni partide bulacağını savunarak şöyle devam etti: “AKP’nin de CHP’nin de savunduğu şeyler var burada. Türkiye Cumhuriyeti’ni tekrar ayağa kaldırmak için bir siyasi oluşum. ‘Türk milletinin özünden çıkmış milli bir hareket’ diyebilirsiniz.”

‘Küskünler partisi olmayacak’

Kayseri milletvekili, yeni partinin küskünler partisi olmayacağını, kurucular kurulunda yer alanların aktif siyasette yer alan isimleri kapsayacağını aktardı. Siyasete hiç girmemiş insanların da partide yer alacağını belirtten Halaçoğlu şunları söyledi: “Bazı ilkelerden asla taviz vermeyeceğiz; dürüstlük. Defosu olmasın. Bundan taviz vermeyiz. Yolsuzluk gibi… Onları istemiyoruz. Partilerde siyaset yapanların yanı sıra partilere girmemiş kişiler de var. Küskünler partisi olmayacak.”