Akşener’in partisi Hakkari ve Bayburt’ta boş çekti: Milletvekili aday başvurusu yok

İYİ Parti için en çok milletvekili başvurusu Ankara’dan yapılırken, Hakkari ve Bayburt illerinden hiç başvuru çıkmadı.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmalarını bugün Ankara’da başlatıyor.

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Akşener’in Ankara Congresium’da yapacağı toplantıya il ve ilçe yöneticileriyle birlikte binlerce partilinin de katılması bekleniyor. Toplantıda ayrıca, partinin seçim müziği ve sloganının da açıklanması planlanıyor.

Akşener toplantıda, nasıl bir Türkiye hayal ettiğini ve hedeflerini anlatacak.

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Bu arada geçen pazartesi akşamı sona eren ve 3 bin 449 kişinin başvurduğu milletvekilliği aday adaylıkları da analiz ediliyor. İYİ Parti’de milletvekilliği için en fazla başvurunun yapıldığı yer, 337 kişiyle Ankara birinci bölge olurken, onu 289 başvuruyla İstanbul ikinci bölge ve 275 başvuruyla üçüncü bölge takip ediyor.

Hakkari ve Bayburt’tansa İYİ Parti milletvekilliği için hiç başvuru olmadı.

Seçime girecek adayların belirlenmesi için teşkilatlarda temayül yoklaması yapılacak.