Akşener’in partisi ekim sonuna kadar kurulacak, hedef siyasi tabloyu değiştirmek

Eski MHP’li Meral Akşener’le birlikte çalışan Cihan Paçacı, kurulacak parti hakkında bilgi verdi. Akşener gibi MHP’den ihraç edilen isimlerden Ümit Özdağ, yeni parti için birlikte çalışmaya başladıklarını söylemiş, Sinan Oğan ise MHP kongresinde genel başkanlığa aday olacağını açıklamıştı. Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Paçacı’nın Akşener’in kuracağı partiyle ilgili verdiği bilgilere yer verdi. Kasıma sarkmayacak

Yazıda belirtildiğine göre, genç, kadın ve yeni isimlerle dolu 75 kişilik bir kurucu ekibin oluşturacağı parti en geç ekim sonuna kadar kurulacak, kasıma sarkmayacak.

Özdağ, Akşener’in yanında yer alırken, Koray Aydın’ın da en kısa zamanda yeni partiye katılması ‘umuluyor.’

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Kendisini MHP’ye alternatif olarak konumlandırmayacak parti merkezde yer alacak, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlı ve dindarların özgürlükleri konusunda hassas olacak.

İsmi yeni olacak

Paçacı, partinin temel hedefinin, ilk seçimde ‘bugünkü siyasi tabloyu değiştirmek’ olduğunu belirtti.