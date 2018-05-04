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Akşener’in ‘milis’ iddiasına takipsizlik: Türkiye’de silahlı eğitim veren kamp yok

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı bulunduğuna ilişkin iddiasıyla ilgili soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Kararda, Tokat ve Konya’yla birlikte Türkiye’nin diğer illerinde araştırma yapıldığı, ancak söz konusu kampların olduğuna dair herhangi bir bilginin ve delilinin bulunmadığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Akşener, “Son dönemde üniformalar, uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin” demişti.

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Bu iddia üzerine Ankara başsavcılığı, İYİ Parti liderini konuyla ilgili bilgisine başvurmak üzere davet etmişti. Akşener ifadesinde “İsmini açıklamayacağım bir kamu görevlisi, bana silahlı eğitim kampına ait olduğu iddiasıyla fotoğraflar getirdi. Elinde herhangi bir video kaydı olmadığını, fotoğrafları bana getiren ve ismini açıklamayacağım kişi fotoğrafları geri götürdü. Dolayısıyla elimde fotoğraf ve video kaydı yoktur” demişti.

‘Faili meçhul’

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, savcılık, ‘soyut iddia dışında dava açmayı gerektirir suç, şüphe ve delil bulunmadığı’ gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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Kararda şüpheli bölümün karşısına “Faili meçhul” yazılarak şöyle dendi: “Konun araştırılması için Konya ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na talimat yazısı yazıldı. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, Konya ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılarda, Tokat ve Konya illerinde ve Türkiye’nin diğer illerinde silahlı eğitim veren kamplar ile ilgili herhangi bir kampın bulunmadığı ve söz konusu kampların olduğuna dair herhangi bir bilginin ve delilinin bulunmadığı bildirildi.” 

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