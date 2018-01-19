Akşener’in ‘milis’ iddiası: Tokat kırsalındaki silahlı eğitime dair fotoğraflar gördüm

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı bulunduğuna ilişkin iddialarıyla ilgili savcılığa verdiği ifadede, ismini açıklamayacağı birinin kendisine Tokat kırsalında sivillere silahlı eğitim verildiğine dair fotoğraflar gösterdiğini söyledi.

Akşener, “Son dönemde üniformalar, uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin” demişti.

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Bu iddia üzerine Ankara başsavcılığı, İYİ Parti liderini konuyla ilgili bilgisine başvurmak üzere davet etmişti.

‘Fotoğrafları gösteren kişi, Tokat ve Konya kırsalı olarak söyledi’

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, Akşener savcılığa şu bilgileri verdi: “Şu andaki İçişleri Bakanı, Demokrat Parti’nin önceki genel başkanı da olduğu için ona iletilmek üzere bana zaman zaman önemli bilgileri getirirler. Daha önce kamuda çalıştığı için ismini açıklayamayacağım birisi Tokat kırsalında sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla bana fotoğraflar gösterdi. O fotoğrafların Tokat kırsalında sivillere silahlı eğitim verilen kamplara ait olduğunu belirtmişti. Fotoğrafları bana bırakmadan kendisi geri götürdü. Sosyal medyada da eli silahlı sivil kişilere ait görüntüleri zaman zaman gördüğüm için bu silahlı eğitim verilen kamp bilgisi de bana ulaşınca bu bilgileri iktidar partisinde önemli birkaç isme ulaştırdım. Sözcü gazetesinde Saygı Öztürk’e mülakat verdiğim sırada konunun kamuoyuna da mal olması için bu duyumları paylaştım. Tokat ve Konya illerinde nerede ve kimler tarafından ve kimlere silahlı eğitim verildiği konusunda somut bilgiye sahip değilim. Fotoğrafları gösteren kişi, Tokat ve Konya kırsalı olarak söyledi.”