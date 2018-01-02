Akşener’in ‘milis’ iddiası : Konya ve Tokat’ta silahlı eğitim kampı olduğu söyleniyor

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘milis gücü’ tartışmalarına “Konya ve Tokat’ta silahlı eğitim kampları kurulduğunu duyuyoruz” diyerek dahil oldu.

Devletin kolluk kuvvetlerinden bağımsız, iktidara yakın bir milis gücü kurulduğu yönünde iddialar son dönemde siyasetin gündeminde. Sivillere 15 Temmuz darbe girişimi ve ‘devamında‘ terör olarak gördükleri eylemlere şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK tartışmayı iyice alevlendirdi.

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Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün Meral Akşener’le yaptığı söyleşide konu gündeme geldi. Meral Akşener şöyle dedi: “Son dönemde üniformalar uzun namlulu silahlarla bazı kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla ilgili çok önemli iddialar var. Örneğin Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize bilgi verilsin.”

‘Seçime müdahale’ iddiası

Milis gücü türündeki yapıların seçim döneminde rol alacakları ve seçimden istenen sonuç çıkmaması halinde karışıklık yaracağı yolunda söylentiler olduğunu belirten Akşener şöyle devam etti: “Bunlardan birisi de Sadat diye bir yapı. İnanın Sadat da diğer yapılar da benim için toz zerresidir. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum.”

Sadat nedir?

Meral Akşener’in sözünü ettiği ‘Sadat A.Ş.‘, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın danışmanlarından emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından ‘Müslüman ülke ordularına hizmet verme’ amacıyla kurulmuş bir askeri güvenlik şirketi.

Tartışmanın odağındaki dernek: HÖH

Milis gücü tartışmalarnın odağında ise Halk Özel Harekat (HÖH) adı altında dernekleşen yapı var. HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya silahlandıkları iddialarını yalanlıyor. Derneğin üyeleri polis aracı şeklinde boyattıkları otomobilleriyle ve üniformaya benzeyen kıyafetleriyle gündeme geliyor.