Akşener’in mesajı: Her türlü seçenekte mutlaka Saadet Partisi’ni ararız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime giderken ‘her türlü seçenek’te Saadet Partisi’nin (SP) arayacaklarını söyledi.

CNN Türk’e konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylarınının bir kez daha kendisi olacağını yineledi.

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Bunun en önemli sebebinin, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında bir blok yaratıp çarpışarak elde edilen kazanım’ olduğunu ifade eden Akşener, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’na geniş tabanlı ittifak önerisinin parti kurullarında tartışacaklarını söylediğini aktardı.

Akşener ve Karamollaoğlu, bugün görüşmüştü.

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İYİ Parti lideri şunları kaydetti: “Bugün de ifade ettim, biz sayın Abdullah Gül’ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi’ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur.”