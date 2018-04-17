Akşener’in ‘kafası rahat’: Erken seçim problem değil

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısıyla ilgili, “Bizim için problem yok” dedi.

Bahçeli, normalde 3 Kasım 2019’da yapılması plananlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. ‘Cumhur ittifakı’nda MHP’yle bir araya gelen AKP ise bu önerini şimdilik ne reddetti ne de kabul etti.

Reklam

Partisinin İstanbul il başkanlığını ziyaret eden İYİ Parti liderinin gündeminde de Bahçeli’nin çağrısı vardı.

Akşener şunları kaydetti: “Sayın Bahçeli’nin 26 Ağustos’la ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan bir süreci aşa aşa bugünlere geldik. Erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur. Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecekler hep beraber göreceğiz. İYİ Parti için bu konuda bir sorun yoktur.”

Reklam