Akşener’in ihtimaller dünyası

FATİH TUNCER

@qebraxmedia

Hayır diyen gruplar arasında en heyecanlı kampanya MHP’li muhalifler, özellikle de Meral Akşener cephesinde devam ediyor.

Sık sık çeşitli engellemelerle gündeme gelen Akşener’in kampanyasının son durağı Bostancı Gösteri Merkezi oldu.

Sağda solda asılmış birkaç mahcup branda dışında Meral Akşener’in İstanbul’da konuşacağı bilgisini edinmek mümkün değildi. Bu nedenle salı günü saat 20.00’de gerçekleşen etkinliğe katılımın düşük olacağını düşünüyordum.

Bostancı Gösteri Merkezi’nin önüne geldikten kısa bir süre sonra yanıldığımı fark ediyorum. Önce alınan güvenlik önemlerini, ardından da etkinliğin gerçekleşeceği merkezin önünde bekleyen davulcuyu ve ‘Tanrı Türk’ü Korusun’ yazılı atkılar satan işportacıları, en nihayetinde de sigara içmek için dışarıda toplanmış olan kalabalığı görüyorum.

Hâl ve tavırlarından ‘partili’ olduğu belli orta yaşlı erkekler, Akşener’in lider olarak sahneye çıkışıyla güçlü bir enerji yakalamış kadınlar ve Periscope’tan tüm etkinliğin yayınını ‘korkmayan medya’ olarak yapan gençler.

Akşener’i bir mesai çıkışında dinlemek için Bostancı’ya gelen topluluk kendinden emin ve mutlu görünüyor. ‘Hayır’ kampanyasıyla yakalanan momentumun MHP içerisindeki liderlik mücadelesine bir şekilde yansıyacağını düşünüyorlar.

1990’ların efsane konserlerine ve etkinliklerine sahne olan Bostancı Gösteri Merkezi, Anadolu Yakası’nda oturan pek çok insan için bir dönemin tanığı ve sembolü.

Akşener’i dinlemek için gelmiş kalabalık ister istemez, 1990’ların siyasal ortamının hareketliliğini hatırlatıyor. Sahnedeki isim de 90’lardan bugüne uzanan biri.

Hitabeti, sahne pratikleri ve yöntemi AKP’li yıllardan zerre etkilenmemiş, ancak kendisini dinlemeye gelmiş kitlenin AKP’den, bilhassa da 15 Temmuz sonrası MHP-AKP ittifakından etkilendiği çok belli.

Akşener’in sahneye teşrif edilmesi esnasında verilen 28 Şubat referansı çok alkışlanmıyor ancak AKP’nin barış dönemi izlediği politikalara karşı yoğun bir tepki var kitlede. Sert bir söylem kullanmaktan özellikle çekinen Akşener, farklı zamanlarda belirli isimleri yuhalamaya başlayan kitleyi sık sık, “Biz kimseyi yuhalamıyoruz” diyerek uyarıyor.

Kendini kutuplaştırmanın karşısında konumlandıran Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘sakin güç’ duruşuna yakın bir yerde, çalkantıdan uzak bir Türkiye’yi adres gösteriyor.

Konuşma boyunca cumhurbaşkanı ve başbakan sık sık Akşener’in hedefine otururken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hep cümlelerin yanına ‘unutmuşçasına’ ekliyor. Kitlede de Bahçeli üzerine söylenenler hep ‘müstehzi bir gülüş’le karşılanıyor.

MHP’nin liderlik koltuğunun uzun süredir tek sahibi Bahçeli, Akşener taraftarlarının gözünde tahtını çoktan yitirmiş ‘eski kral’ durumunda.

Kalabalıktan coşkulu bir biçimde helallik istenmesi ile gece son buluyor. 1,5 saati aşkın bir süre prompter olmadan akıcı bir şekilde konuşan Akşener, biraz yorgun bir şekilde sahneden ayrılıyor.

Kitlede yüzler belki bir saldırı yaşanmamış olmasının sevinci, belki de referandumun çoktan kazanılmış ve ikinci raunda ‘galip boksör’ olarak çıkmanın neşesi ile gülüyor.

Eli kınalı Akşener’in geleceği bir zamanlar yine Bostancı Gösteri Merkezi’nde çıkışını yapan Cem Boyner’in Yeni Demokrasi Hareketi gibi mi olacak?

Belki evet, belki hayır.