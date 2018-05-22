Akşener’in iddiası: Mitingimi 10 saniye yayınlayan kişi TV’den atıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi mitingini 10 saniye yayınlayan bir kişinin işinden atıldığını öne sürdü.

Akşener, NR1 Türk isimli kanalda katıldığı canlı yayında hem vaatlerini anlattı, hem de TV’lerdeki sansüre değindi.

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Satır başlarıyla İYİ Parti liderinin açıklamaları şöyle:

“* Medyanın bağımsız olması lazım. Yalnızca görsel basından da bahsetmiyorum. Orda çalışan insanların kendi kafalarında bir sansür olmaması gerekiyor. Medyayı büyük sermayenin eline vermemek gerekiyor. 1994-1999 arasında büyük bir karartma yaşmıştık, şimde de yaşıyoruz. Sermaye sahipleri korkuyorlar, ismini vermeyeceğim bir kanalda bizim mitingimiz 10 saniye gösterildi. Mitingi 10 saniye gösteren kişiler işten atıldı. Ayıptır. Söz veriyorum kendime havuz medyası yapmayacağım. Olduğu gibi bırakacağım, okyanus medyası olacak medya.

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* Köprülerden o kadar çok araç geçmesi garanti edildi ki, o kadar araç geçmeyeceği malum. Köprüden geçmeyen Ardahanlıdan Edirneliden köprü parası alınıyor. Bu köprüler devlet tarafından yapılmalıydı. Köprü 4 liradan 8 liraya çıkarıldı, diğerleri kat kat daha fazla, böyle bir sistemle trafik çözemezsiniz. Bu sorunları çözmek için ‘İstanbul Bakanlığı’ kurmayı düşünüyorum.

* İş kurmak isteyenlere engel olmadan, fikrinin önemine göre 50 ile 100 bin TL kredi vereceğiz. Kadınların iş kurmasını kolaylaştıracağız.

* Türkiye dayanışma fonu kuracağız. 4,5 milyon insan borç takibinde. İşsiz kalanlar borcunu ödeyemiyor, rezil oluyor, mahçup oluyor. İşsizlerin, yaşlıların, öğrencilerin, gazi ve şehit yakınlarının bir defaya mahsus borcunu siliyoruz. Bunun maliyeti 8 milyar TL. Bunun kaynağı olarak da makam araçlardan karşılayacağız. Mehmet Şimşek fındık fıstık parası demişti biz bu fındık fıstık parasını vatandaşlarımıza dağıtacağız.

* Anneler beni yoldan çevirip ‘Oğlum bonzai yüzünden süngere döndü, sen eski içişleri bakanısın bir çözüm bul’ diyor. Eğer devlet gerekli önlemleri alırsa o çocuklar uyuşturucuya erişemez.

* Şehir hastanelerini devlet hastanesi mi sanıyorsunuz. Şehir hastaneleri ihalelerle yapıldı. Hasta güvencesi verildi, hasta gelmezse devlet parasını ödeyecek, Şehir hastanelerini yeniden organize edeceğiz.

* (İnternet üniversitesi) Projelerimiz arasında var. Harvard’da, Stanford’da Koç Üniversitesi’nde… İyi üniversiteler olarak kabul edilen üniversitelerden hocalar internetten bu şekilde ders verebilir.”