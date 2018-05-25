Akşener’in ‘dayanışma fonu’: 4.5 milyon vatandaşı borçtan kurtaracağım

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener iktidara gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden bir sosyal dayanışma fonu kuracaklarını kaydetti.

Kırşehir’deki mitingde ‘Türkiye Dayanışma Fonu’ projesi hakkında bilgi veren Akşener, “Bu fona, Türkiye Dayanışma Fonu adını verdik. Biz diyoruz ki, borç kaderin değil sileceğiz. 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle borçları, bankalarca veya tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 4.5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız. Bu durumda olan borçlulardan, işsiz, emekli ya da asgari ücretle çalışanların borçlarının tamamını, sileceğiz. Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur. Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini, belirli kriterlere göre sileceğiz. Kalan borçlarını ise, faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler. Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. Proje kapsamında 4.5 milyon vatandaşı borç yükünden kurtaracağım” dedi.

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‘Millet yeniden şeker fabrikaların sahibi olacak’

Meral Akşener Kırşehir’de! https://t.co/tZyE1mP5Wf — Meral Akşener (@meral_aksener) 25 Mayıs 2018

Kırşehir Şeker Fabrikası’nın satılmasına da tepki gösteren Akşener, “Buradan sesleniyorum. Bu fabrikayı ve diğer 14 fabrikayı satan alanlar hiç heveslenmesin. 25 Haziran sabahı bu satışı iptal edeceğim. Millet yeniden şeker fabrikaların sahibi olacak” dedi.

Konuşmasının devamında “Türkiye’nin kaynakları var” diyen Akşener, “Türkiye israf yapıyor. Türkiye rüşvet bataklığının dibine gelmiş durumda. Yine buradan ilan ediyorum, cumhurbaşkanı seçileyim öyle yasalar çıkaracağım ki, rüşvet alanın da verenin de eli ateşte yanacak” diye konuştu.

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’10 milyon işsiz var’

Akşener, Türkiye’de 10 milyon işsiz olduğunu vurgulayarak işsizlik sayınının azaltılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 10 milyon işsizin yüzde 26’sını gençlerin oluşturduğunu aktaran Akşener, şunları söyledi: “Son 16 yıldır ülkeyi idare edenler, Türkiye’nin dış borcunu 450 milyar dolara çıkaranlar, Türkiye’de cumhuriyetten bu yana yapılan bütün fabrikaları ve tesisleri satarak 70 milyar doları heba edenler, yatırım yapmak yerine borç batağına sürüklemişlerdir. Bize yetki verin, biz de ülkeyi bu darboğazdan çıkaralım.”