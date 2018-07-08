Akşener’in danışmanı, Bahçeli’nin elini öpen vekillerine çattı: Utanç verici

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen İYİ Partili milletvekillerine parti içinden ‘üst düzey’ itiraz geldi.

Meclis’te dün 27’nci dönemde görev alacak milletvekillerinin yemin töreni vardı.

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Meclis’te 43 koltuğu olan İYİ Parti’den İstanbul milletvekili Hayati Arkan ve genel başkan yardımcısı, İzmir milletvekili Müsavat Dervişoğlu da kürsüye çıkarak yemin etti.

Ancak iki isim de yeminlerinin ardından Bahçeli’nin elini öptü. İYİ Parti konuyla ilgili kurumsal bir açıklama yayınlamazken Arkan ve Dervişoğlu’na, genel başkan danışmanı ve kurucu üye Hakan Ünser tepki gösterdi.

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Twitter’dan yazılı açıklamasını paylayan Ünser, vekillerin el öpmesini ‘utanç verici’ bulurken, bunun ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade etti.

İYİ Partili yönetici, vicdanının buna razı olmadığını belirterek herkesi bu tavra karşı çıkmaya çağırdı.

Meral Akşener’in liderliğini yaptığı İYİ Parti, başta Akşener olmak üzere MHP’de genel başkan değişikliğini sağlayabilecek tüzük kurultayının mahkemece geçersiz sayılmasının ardından kurulmuştu.

İYİ Parti, kurulmasının ardından MHP’den binlerce üyeyi kendi saflarına katmış, 24 Haziran’da girdiği ilk seçiminde de oy oranı yüzde 9,96 olmuştu.