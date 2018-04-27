Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşener’in çekilmesine karşı net tavır: İhsanoğlu’nu kim çıkardıysa onlar istiyor

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

 

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kim ortaya çıkardıysa onlar Meral Akşener’in adaylıktan çekilmesini istiyor. Gerisini herhalde Türk milleti anlayacaktır” dedi.

Fotoğraf: DHA

CNN Türk’ telefonla bağlanan Çıray ittifak tartışmalarına ilişkin, “Sayın Akşener bizim tartışılmaz adayımızdır ve biz milletvekilliği seçimlerinde bir ittifak yapılacaksa bunun da Saadet Partisi olmasını talep ediyoruz” dedi.

Reklam

Son olarak 100 bin imzayla seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçime giderken ‘her türlü seçenek’te Saadet Partisi’nin arayacaklarını söylemişti.

Akşener’in mesajı: Her türlü seçenekte mutlaka Saadet Partisi’ni ararız

Akşener ‘ikinci tur’a baktı: Diyelim ki CHP’nin adayı kaldı, destekleyeceğiz

HDP’den CHP-İYİ Parti-SP ittifakına: Bizsiz olmaz

Zirvenin perde arkası: Kılıçdaroğlu HDP’siz ittifak teklif etti, Akşener düşünüyor

HDP, CHP’nin ‘sıfır baraj’ ittifakına girmek istiyor: Adaylıkta Demirtaş öne çıktı

Akşener kararlı: 100 bin imzayla İYİ Parti’nin adayıyım

Akşener-Karamollaoğlu zirvesi: Gündem ‘ittifak’, görüşmeler sürecek

Akşener noktayı koydu: Gül için çekilmem, çatı aday olmam, 100 bin imzayla gelirim

‘Huzur İttifakı’ formülü: CHP, İYİ Parti ve Saadet’in genel seçim işbirliği masada

HDP’den seçim mesajı: Kendi adayımızla, Türkiye adayıyla gireceğiz

HDP kulisi: Adaylık için taban Demirtaş’ı istiyor, parti 30 Nisan’ı bekliyor

‘Beştepe geleceğimizi yutuyor’ diyen HDP lideri: 24 Haziran ‘Dur’ demek için fırsat


Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...