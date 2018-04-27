Akşener’in çekilmesine karşı net tavır: İhsanoğlu’nu kim çıkardıysa onlar istiyor

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kim ortaya çıkardıysa onlar Meral Akşener’in adaylıktan çekilmesini istiyor. Gerisini herhalde Türk milleti anlayacaktır” dedi.

CNN Türk’ telefonla bağlanan Çıray ittifak tartışmalarına ilişkin, “Sayın Akşener bizim tartışılmaz adayımızdır ve biz milletvekilliği seçimlerinde bir ittifak yapılacaksa bunun da Saadet Partisi olmasını talep ediyoruz” dedi.

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Son olarak 100 bin imzayla seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçime giderken ‘her türlü seçenek’te Saadet Partisi’nin arayacaklarını söylemişti.