Akşener’in basın danışmanına saldırı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’ye yedi kişilik bir grup saldırdı.
İde’nin yazarı olduğu Yeniçağ’ın haberine göre, gazeteci KRT TV’deki programının ardından evine giderken üç araç tarafından takip edildi.
Evinin önünde bekleyen grup, İde’ye yumruk ve sopalarla saldırdı. Gazetecinin ruhsatlı silahıyla havaya ateş etmesinin ardından saldırganlar kaçtı. İde, emniyete giderek ifade verdi.
Yeniçağ’ın haberinde, MHP Genel Sekteri İsmet Büyükataman’ın, ‘Devlet bey, ben yoruldum!’ başlıklı yazısı nedeniyle İde’yi ‘hedef gösterdiği’ belirtildi.
Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ ile gazetenin eski Ankara temsilcisi Ahmet Takan da saldırıya uğramıştı.