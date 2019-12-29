Akşener’in basın danışmanına saldıran altı kişiye gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı gazeteci Murat İde’ye saldıran altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: Yeniçağ

EGM’nin yazılı açıklaması şöyle: “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde’nin İstanbul Sarıyer’deki ikameti önünde darp edilmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu; söz konusu saldırıyı gerçekleştiren altı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan altı şüpheli bugün adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilecektir. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli süreç devam etmektedir.”