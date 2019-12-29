Akşener’in basın danışmanına saldıran altı kişi serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı gazeteci Murat İde’ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan altı şüpheli serbest bırakıldı.

Saldırı sonrasında şüphelilerin kaçtığı belirlenen iki araç takibe alınmış, araçlardan biri polis tarafından durdurulmuştu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulunmuştu.

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Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polisin çalışmaları sonucunda beş şüpheli daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

Söz konusu altı şüpheliden biri savcılık, beşi de mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.