Akşener’in adaylığı kesinleşince: İYİ Parti’ye geçen 15 CHP’li vekil partilerine dönüyor

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CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekili, partilerine geri dönüyor.

Milliyet’ten Şevket Yaman’ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vekillere talimat verdi.

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Vekillerin 10 ya da 11 Mayıs’ta İYİ Parti’den istifa edecekleri, Meclis’te düzenlenecek törenin ardından da CHP’ye katılacakları bildirildi.

Bu vekillerin CHP’den yine vekil adayı gösterilecekleri bildirildi.

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Bazı vekiller şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz genel başkanımızın talimatıyla bir demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk. Hiçbirimiz kişisel ikbal peşinde değiliz. Bu yüzden hiçbirimiz ‘Ne zaman CHP’ye döneceğiz?’ diye sormuyoruz. Genel başkanımız ne zaman karar verirse o zaman partimize döneriz.”

Neden ‘vekil transferi’ yapılmıştı?

CHP’li vekiller, o dönem beş vekili olan İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurabilmesi için bu partiye geçmişti. Böylece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenme ihtimaline karşılık önlem alınmak amaçlanmıştı.

Daha sonra Akşener 100 bin imzayı rahat bir şekilde bularak bağımsız adaylığını garantilemişti. CHP’li vekiller bu gelişmenin ardından partilerine dönecek.