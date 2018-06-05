Akşener’i ‘kurban eden’ Gaziantepspor başkanının ‘öldürme kastı’ yokmuş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in taktığı Gaziantepspor atkısı için, “Herkes takabilir, teröristler hariç. ‘FETÖ’cü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim” diyen Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin, “Meral Akşener’e ‘terörist’ demedim, ‘FETÖ’cü dedim. Kurban ederim sözü de öldürme kastı taşımıyor. Bizim yöremizde ‘vermem’ anlamında kullanılıyor” dedi.

Söz konusu tweet’i nedeniyle Şahin’in hesabı askıya alındı.

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Akşener, kentteki programında Şahin’e, “Belediye başkanıyla validen yüz alan Gaziantepspor başkanı beni tehdit ediyor. Canımı alacakmış. Bekleriz… Bekleriz. Buyur birader buyur” diye seslendi.

‘Kesinlikle öldürürüm demek istemedim’

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Şahin, 1 Kasım seçimlerinde CHP’den Gaziantep milletvekili adayı olduğunu, ancak seçilemediğini söyledi.

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Şahin şöyle devam etti: “Mesajımda bir yanlış anlaşılma var. Meral Hanım iftira atıyor. Ben eski milletvekili adayıyım. Siyaseti bilen bir adam, nasıl bir açıklama yapacağını bilmez mi? Ben o açıklamayı Gaziantepspor sayfasından yapmadım. Şahsi hesabımdan yaptım. Gaziantepspor’u karalamanın bir anlamı yok.” dedi.

Akşener’in ‘FETÖ’cülük’ suçlamasıyla yargılandığını iddia eden Şahin, “Emin misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Benim bildiğim kadarıyla böyle. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunan biriyim.”

Şahin “Kurban ederim” sözünü de ‘açtı’: “Meral Akşener’in ‘Gaziantepspor’u da alacağız’ dediği yönünde duyumlar aldım. Bizim yöremizde ‘kurban ederim’ sözü, ‘vermem’ anlamında kullanılır. Gaziantepspor’u vermem dedim. Teröristlere Gaziantepspor atkısını, Meral Hanım’a taktırmam sözünü bu yüzden kullandım. Mitinginde ‘Gel beni öldür’ diyor. Ben öyle bir şey demedim ki. Bir siyasi lider bu kadar yalan söyleyebilir mi?” diye konuştu.

Akşener’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘bostan korkuluğu’ dediğini söyleyen Şahin sözlerini şöyle bitirdi: “Ben Meral Hanım’a terörist demiyorum. ‘FETÖ’cü Meral Hanım’ diyorum. FETÖ’cüyse teröristtir. Kesinlikle öldürürüm demek istemedim, burası dağ başı mı? Uganda mı?”