Akşener’i karşılayan MHP’li başkan istifa etti: ‘Devamı gelecek’

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Dinar belediye başkanı, meclis üyeleri ve çok sayıda partili MHP’den istifa etti.

Başkan Saffet Acar, il başkanlığı tarafından kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk edilmişti.

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Acar’la birlikte eski Uluköy Belediye Başkanı Orhan Kürkçü, MHP’li 10 belediye meclis üyesi, bir il genel meclis üyesi, MHP ilçe yönetim kurulunun 13 üyesiyle eski 32 üyesi de partiden istifa etti.

İstifa dilekçeleri il başkanlığına gönderildi.

Akşener’i karşıladı, MHP’li yöneticiye selam vermedi

Acar, şunları söyledi: “İpe sapa gelmeyecek nedenlerle eski yönetim görevden alındı. Beni de eski içişleri bakanı ve MHP’den ihraç edilen eski başkan vekili sayın Meral Akşener’i karşıladığım, Afyonkarahisar valiliğindeki bir programda MHP’li yöneticilere selam vermediğim gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk ettiler. Bu gibi basit nedenlerle disiplin kuruluna sevk edildim. Herkes şunu iyi bilmelidir ki; beni kaydi olarak MHP’den silebilirler, fakat milliyetçiliğimi hiçbir zaman silemezler.”

Acar, gelecek günlerde Dinar’da MHP’den toplu istifaların olacağını da savundu.

Eski MHP’li Akşener, ekim ortasında yeni partinin kuruluşunu ilan etmeye hazırlanıyor.