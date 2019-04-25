Akşener’i evinin önünde ‘protesto eden’ 16 MHP’liye beraat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önünde gösteri yaptığı gerekçesiyle yargılanan 16 kişi beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Eylemciler hakkında İstanbul Anadolu 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ten açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

Reklam

Duruşmaya tutuksuz yargılanan 15 sanık ve avukatları ile sanıkların ikisinden şikayetçi olan Akşener’in avukatları katıldı.

Akşener’in avukatı Meral Alemdar, iki sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü söyledi. Sanıkların avukatı ise müvekkillerinin protesto haklarını kullandığını söyleyerek beraat talep etti. Sanıklar da beraat istedi.

Mahkeme, sanıkların ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ olarak nitelendirilen sözlerinin yasada suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek beraatlerine karar verdi.

Reklam

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen yıl kendisini eleştiren Akşener’e “MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın” demişti.

Akşener de buna karşılık İYİ Parti’nin genel merkezinin adresini Twitter’dan “Demirden korksak trene binmezdik” diyerek paylaşmıştı. MHP’liler 4 Ekim’i 5 Ekim’e bağlayan gece Akşener’in İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki evinin önünde toplanıp slogan atarken polis de güvenlik önlemi almıştı.

Polis evin önünde toplanan gruptan, arasında MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan’ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. İlçe teşkilatı parti tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.