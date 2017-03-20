Akşener’e yasak devam: Yıldırım’ın miting yapacağı Niğde’de ‘tedbirler’ bir güne düştü

‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener’in mitinginin OHAL gerekçesiyle engellendiği Niğde’deki etkinlik yasağı, yedi günden tek güne düşürüldü. Yasak, Akşener’in şehre gelmeye planladığı 21 Mart tarihinde geçerli.

Kentte Akşener için Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen toplantı 21 Mart’ta yapılacaktı. Şehrin belirli noktalarına etkinlikle ilgili afişler de asılmıştı.

Ancak valilik OHAL’i gerekçe göstererek kentte 20-26 Mart tarihlerinde yapılacak her türlü yürüyüş, toplantı ve mitinge yasak getirmiş, etkinlikle ilgili afişlerin de toplatılması istenmişti. Akşener ise yasağı tanımadığını ve planlanan tarihte şehirde olacağını söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın ise yasağın sonra erdiği 26 Mart’tan sadece iki gün sonra kentte miting yapacağı duyurulmuştu.

Valilik, geçen hafta aldığı yedi günlük yasak kararını bir güne düşürdüğünü duyurdu. Karar, Akşener’in şehirde olması planlanan 21 Mart günü için geçerli.

Açıklamada, güvenlik birimleri tarafından yeniden ‘risk analizi’ yapıldığı, ‘ülke gündemi’nin takip edildiği ve ’emniyet güçlerinin çalışma sisteminin yeni duruma göre en yüksek seviyede düzenlenmiş olması’ nedeniyle yasağın bir güne düşürüldüğü belirtildi.