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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’e ‘Meral Kılıçdaroğlu’ davasında beraat: ‘Belam’ sözünde hakaret yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Meclis başkanı İsmail Kahraman’ın açtığı hakaret davasında beraat etti.

Akşener, kendisi için ‘Meral Kılıçdaroğlu’ dediği öne sürülen Kahraman’a Temmuz 2017’de açık mektupla yanıt vererek “Alçak ve şerefsiz bir yakıştırma” demiş, ‘belam’ ifadesini kullanmıştı.

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Şikayet sonrası Akşener hakkında şubat ayında ‘yazılı iletiyle hakaret’ suçundan iki yıl dört aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Ceza çıkmadı

Ankara 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı.

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Duruşmaya Akşener ve Kahraman katılmadı, taraf avukatları ise hazır bulundu.

Akşener’in avukatı Meral Alemdar, daha önce yaptıkları savunmayı tekrar ettiklerini, müvekkilinin hakaret kastıyla sözleri sarf etmediğini belirterek beraat kararı verilmesini istedi.

Kahraman’ın avukatları ise Akşener’in cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sözlerinde hakaret kastı olmadığı gerekçesiyle Akşener hakkında beraat kararı verdi.

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