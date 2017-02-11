Akşener’e ‘Hayır’ ablukası: Salonun ışıkları kapatıldı, toplantı engellenmek istendi

Anayasa referandumunda ‘Hayır’ oyu için çalışan eski MHP İstanbul milletvekili Meral Akşener’in Çanakkale’deki programı engellenmek istendi. Akşener, ışıkları kapatılan salonda cep telefonu ışıklarıyla konuşma yaptı.
Akşener’in, Kolin Otel’de saat 14.00’te yapmayı planladığı ‘milli iradeye saygı’ toplantısına, başlamasına dakikalar kala otel yönetimi tarafından izin verilmedi. Salonun ışıkları da kapatıldı.
Toplantıya gelen yaklaşık 1000 kişi Türk bayrakları ve ‘Ülkücü hareket engellenemez’ sloganıyla otel yönetiminin tavrının protesto etti.
Salona giren kalabalık, zifiri karanlıktaki salonu cep telefonlarının ışıklarıyla aydınlatmaya çalıştı. Otelde polis tarafından sıkı önlem de alındı, giriş-çıkışlarda arama yapıldı.
Bu sırada salona gelen Akşener, toplantının iptal edilmeyeceğini belirtti, ardından da konuşmasını yaptı.