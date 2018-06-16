Akşener’e göre Türkiye’nin en büyük derdi genç işsizlik: 500 lira maaş bağlayacağız

Türkiye’nin en önemli derdinin genç işsizlik olduğunu söyleyen İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 500 lira vatandaşlık maaşı vereceklerini söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Karabük’te halka seslenen Akşener, iş bulana kadar her gence 500 lira vatandaşlık maaşı bağlanacağını söyledi.

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Akşener sözlerine şöyle devam etti: “Öğrencilerin çok olduğu Karabük’te gençler açısından iş bulma sorunu var. Bu sorun aileleri etkiliyor ve gurbete giden gençler var. Bu da anne babaları mutsuz eden bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Gördük ki Türkiye’nin en önemli derdi genç işsizlik. Yüzde 11 dünyada çok büyük bir rakam. Biz kazandığımız takdirde, diyoruz ki biz israfı kaldırıp işsizliği çözeceğiz. Bu nasıl yapacağız her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağız. Hem tarımda hem sanayide üretimi öne koyacağız.”

İYİ Parti adayı, seçim sürecindeki en ciddi hazırlığı kendilerinin yaptığını, Türkiye’yi de en iyi kendilerinin incelediğini savundu: “Projelerini kuruş hesabına yapan tek parti biziz. Biz konuşuyoruz sonra meydanlarda konuşuluyor. Bizi ciddiye alıyorlar, kimseye kaynak sorulmazken bana soruluyor. Ben de bunları tıkır tıkır anlatıyorum. Söylediklerimiz yapılabilir projelerdir. Devletin görevi gençlerine iş vermektir. Eğer veremiyorsak iş buluncaya kadar her bir gence vatandaşlık maaşı bağlayacağız.”