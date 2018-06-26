Akşener’e göre seçim sonuçları ‘kazanım’: Genel başkanlığa devam

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener 24 Haziran seçimlerinde alınan sonucu ‘kazanım’ olarak değerlendirirken, partinin genel idari kurulunun kendisinin genel başkanlığında devam etme kararı aldığını dile getirdi.

Akşener seçimler sonrası değerlendirme amaçlı bir basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ TBMM’de çoğunluğu almıştı.

İYİ Parti milletvekili seçimlerinde yüzde 9.95 oy alırken, bu sonuçla Meclis’e 44 vekil göndermişti. Cumhurbaşkanı seçiminde ise İYİ Parti adayı Akşener yüzde 7.3 oy almıştı.

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“Ben ve dava arkadaşlarım hem partimizin kuruluş süreci hem sonrasında karşılaştığımız engellere rağmen vazgeçmedik” diyen Akşener, anlayışlarını Meclis’e taşıyacaklarını dile getirdi.

İYİ Parti lideri “İYİ Parti Türkiye’nin uzun zamandır hissettiği eksikliği girdiği ilk seçimde doldurmuştur. Herkesi kucaklayan birleştiren bir İYİ Parti olduğunu milletimiz görmüştür” diye devam etti.

Akşener sonuçlarla ilgili şunları söyledi: “Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu (genel idari kurul) GİK üyelerimiz ve vekillerimizin önünde koydum tabloyu göstererek yol haritaları çizmesini istedim. GİK kararı bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içinde alınan bu sonucun büyük bir kazanım olduğu yönündedir. GİK üyesi arkadaşlarım kararlarının benim Genel Başkanlığımda İYİ Parti’nin yola devam etmesi yönünde olduğunu belirtmiştir. GİK üyelerine bu konuda teşekkür ederim.”

Seçim çalışmaları için özellikle gençlere teşekkür ettiğini belirten Akşener, “Bundan sonra da en büyük destekçimiz gençler olacaktır. Bugün artık İYİ parti ve kadroları Türk siyasetinde yerini almıştır ve inisiyatif sahibi olacaktır” dedi.

‘İnce’ye katılmıyorum’

Basın toplantısının soru-cevap kısmında ise Akşener’e CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin diğer adayların beklenenden düşük oy aldığına dair açıklamaları soruldu.

Akşener şöyle cevap verdi: “100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı 50 yıllık bir MHP yüzde 11 oy aldı. AKP bütün imkanlarıyla bir seçim kampanyası yaptı ve yüzde 41 oy aldı. Sonuç itibariyle emeklilerin emekli parası gönüllülerin harçlıklarıyla kurulan 8 aylık bir İYİ parti yüzde 10 oy aldı ben o yüzden Sayın İnce’nin bu sözlerine katılmıyorum.”