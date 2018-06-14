Akşener’e göre HDP barajı geçebilir: İttifakta olmayınca oyları konsolide oldu

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, HDP’nin barajı geçeceği görüşünde.

Akşener Star TV’de 24 Haziran’daki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığını seçiminin ikinci tura kalacağını herkesin kabul etmiş durumda olduğu savunan İYİ Parti lideri, ikinci tura da kendisinin kalacağını öngördüğünü belirtti.

Akşener “Çünkü ben merkez sağ ve muhafazakar demokratlardan oy alabilecek bir adayım. Kıyılardan oy alabiliyoruz, (2015’teki milletvekili seçimleri) haziran ayında muhalefete oy vermiş olan AKP’li vatandaşlardan da oy alabiliriz” diye konuştu.

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Akşener HDP ile ilgili şu tahminde bulundu: “HDP’nin barajı geçebileceğini düşünüyorum. Herhangi bir ittifak içerisinde yer almadığı için oylarını konsolide edebileceğini düşünüyorum.”