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Akşener’e göre ‘Hayır’ huzur getirecek: Cumhurbaşkanı bir hafta evden çıkmaz

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, ‘Hayır’ çıkması durumunda ülkenin ‘huzura kavuşacağını’ savunarak, “Cumhurbaşkanı bir hafta evden çıkmaz” dedi.

Fotoğraf: DHA

MHP liderliğine soyunan isimlerden Akşener, 8 Eylül 2016 tarihinde oy çokluğuyla partiden ihraç edilmişti. İhraç kararında Akşener’in, Bahçeli için sarf ettiği ‘başparalel’ sözünün etken olduğu belirtilmişti.

‘Hollanda ile bizimkiler arasında kayıkçı kavgası var’

Tuzla’da konuşan Akşener, Hollanda ile yaşanan krizin ‘danışıklı dövüş’ olduğunu öne sürdü.

Akşener şöyle konuştu: “Hollanda’da bakanımıza yapılanlara çok üzüldüm. Bunların hepsine karşı çıktık. ‘Yaptırım yapın, arkanızdayız’ dedik. Hollanda ile bizimkiler arasında bir kayıkçı kavgası var. İki tarafta da seçim var. Dolayısı ile olan bize olacak. İç politikada ‘Evet’ oyunu yükseltmeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye’de bir şeyleri bir türlü geremediler.”

‘Bu millet siyasetçiyi zapturapt altına alır’

‘Hayır’ çıkması durumunda ülkenin huzura kavuşacağını savunan Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı bir hafta evden çıkmaz. Milletle inatlaşmaz. Bu millet siyasetçiyi bu referandumda zapturapt altına alır. Artık öznenin millete hizmet olduğu bir mücadele, rekabet dönemini siz başlatmış olursunuz. Yani asgari ücretler konuşulur. İşsizlik konuşulur. Yüzde 24’e yükselen genç işsizliği nasıl çözeceğimiz konuşulur. Hollanda ile dövüşmek konuşulmaz. Hilal, Haç kavgaları konuşulmaz. Anamıza sövülmez, bizlere hakaret edilmez. Bu sonuç Türkiye’nin gerçek gündemine dönmesini getirir. Huzurun mecburen iktidar tarafından tesis edilmesi gereken bir dönem başlar” dedi.

‘Devlet bey gitmemek için her şeyi yapar’

Akşener, salondan yükselen “Bahçeli ne yapar?” sorusunu da yanıtladı: “Devlet bey gitmemek için her şeyi yapar. Sizin iradeniz galip geleceği için dayanabilir mi bilmiyorum.”

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