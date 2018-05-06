Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşener’e göre Erdoğan’ın asabı bozuldu: Şirk koşuyorsun; hain kim, göreceksin

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Kurdukları ittifak nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sinirlerinin çok bozulduğunu savunan İYİ Parti Genel Meral Akşener, “Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi ‘FETÖ’cü ilan edecekler” dedi. Akşener ayrıca, millet ittifakı için ‘münafıklar çetesi’ nitelemesi yapan Erdoğan’ın şirk koştuğunu da savundu.

Fotoğraf: DHA

Mersin’de düzenlediği mitingde konuşan Akşener, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu millet ittifakı için “Bu oyun, bu tezgah… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz” diyen Erdoğan‘a yüklendi.

Reklam

‘Sen kimsin be?’

Erdoğan’a “Münafığın anlamını biliyor musun, nedir biliyor musun” diye soran Akşener “Ne demek bu millete münafık demek? Sen kimsin be, sen kimsin” diye çıkıştı.

Reklam

Kurdukları ittifak nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sinirlerinin çok bozulduğunu savunan İYİ Parti Genel Meral Akşener, “Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi ‘FETÖ’cü ilan edecekler” dedi. Akşener ayrıca, millet ittifakı için ‘münafıklar çetesi’ nitelemesi yapan Erdoğan’ın şirk koştuğunu da savundu.

Akşener sözlerine şöyle devam etti: “Biz de bir ittifak yaptık sinirleri çok bozuldu. Bak aynaya, hain kimmiş göreceksin. Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi FETÖ’cü ilan edecekler. Zannettim ki Sayın Erdoğan, FETÖ konusunda samimiydi. O mücadele öyle yapılmaz. O mücadele benim FETÖ’cüm iyi senin FETÖ’cün kötü üzerinden yapılmaz.”

‘Eğitimin içine tükürdün’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana tartışma konusu olan üniversite diplomasına da değinen Akşener şunları söyledi: “Eğitimin içine tükürdün. Kardeşim sen diplomasız isen niye eğitimin içine tükürüyorsun? Ne yapalım, sen okuyamamışsın. Her bir gencime iş bulacağım. İş bulamazsam iş bulana kadar vatandaşlık maaşı ödeyeceğim. Sizin çocuklarınız vatan çocukları bunlarınki bakan çocukları. Eğitimi öyle bir seviyeye getireceğiz ki özel okullarla devlet okullarının kalitesi aynı olacak. O çocukları intihar etmeye zorluyorsunuz sonra da alay ediyorsunuz, günah be günah.”

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

‘Üç fidan’ anıldı: ‘Duvarda adalet yazıyor, ona gülüyorum’

    Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 46’ncı yıldönümünde mezarlarının başında anıldı. DHA’nın haberine göre 6 Mayıs 1972’de idam edilen üç isim için Ankara Yenimahalle’de bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda anma töreni yapıldı. Törene CHP teşkilatlarının, sivil toplum örgütlerinin ve bazı sendikaların üyeleri katıldı. Anma etikliğine katılanlar, sloganlar atarak, mezarlara karanfil bıraktı. Mezarlık içine kurulan […]

Tutuklu Boğaziçili öğrenciden mektup: Benden pişmanlık işitmeyeceksiniz

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin operasyonu için lokum dağıtanları protesto etmelerinin ardından tutuklanan öğrencilerden Agah Suat Atay, kaleme aldığı mektubunda şöyle yazdı: “Bu mekanı bir okula, tüm arsızlığımla bir ödüle hatta reklamcı bir dille ‘mutlaka yaşanması gereken’ bir deneyime çevirme eksenindeyim. Dolayısıyla peşinen söyleyeyim, benden pişmanlık, çaresizlik, sinik kelimeler işitemeyeceksiniz asla.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...