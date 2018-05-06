Akşener’e göre Erdoğan’ın asabı bozuldu: Şirk koşuyorsun; hain kim, göreceksin

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Kurdukları ittifak nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sinirlerinin çok bozulduğunu savunan İYİ Parti Genel Meral Akşener, “Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi ‘FETÖ’cü ilan edecekler” dedi. Akşener ayrıca, millet ittifakı için ‘münafıklar çetesi’ nitelemesi yapan Erdoğan’ın şirk koştuğunu da savundu.

Mersin’de düzenlediği mitingde konuşan Akşener, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu millet ittifakı için “Bu oyun, bu tezgah… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz” diyen Erdoğan‘a yüklendi.

Reklam

‘Sen kimsin be?’

Erdoğan’a “Münafığın anlamını biliyor musun, nedir biliyor musun” diye soran Akşener “Ne demek bu millete münafık demek? Sen kimsin be, sen kimsin” diye çıkıştı.

Reklam

Kurdukları ittifak nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sinirlerinin çok bozulduğunu savunan İYİ Parti Genel Meral Akşener, “Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi ‘FETÖ’cü ilan edecekler” dedi. Akşener ayrıca, millet ittifakı için ‘münafıklar çetesi’ nitelemesi yapan Erdoğan’ın şirk koştuğunu da savundu.

Akşener sözlerine şöyle devam etti: “Biz de bir ittifak yaptık sinirleri çok bozuldu. Bak aynaya, hain kimmiş göreceksin. Utanmasalar kendilerine oy vermeyen herkesi FETÖ’cü ilan edecekler. Zannettim ki Sayın Erdoğan, FETÖ konusunda samimiydi. O mücadele öyle yapılmaz. O mücadele benim FETÖ’cüm iyi senin FETÖ’cün kötü üzerinden yapılmaz.”

‘Eğitimin içine tükürdün’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana tartışma konusu olan üniversite diplomasına da değinen Akşener şunları söyledi: “Eğitimin içine tükürdün. Kardeşim sen diplomasız isen niye eğitimin içine tükürüyorsun? Ne yapalım, sen okuyamamışsın. Her bir gencime iş bulacağım. İş bulamazsam iş bulana kadar vatandaşlık maaşı ödeyeceğim. Sizin çocuklarınız vatan çocukları bunlarınki bakan çocukları. Eğitimi öyle bir seviyeye getireceğiz ki özel okullarla devlet okullarının kalitesi aynı olacak. O çocukları intihar etmeye zorluyorsunuz sonra da alay ediyorsunuz, günah be günah.”