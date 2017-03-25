Akşener’e göre Erdoğan’ı ‘kandırmayan kalmadı’: FETÖ, PKK, HDP, Obama, Esad…

‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, ‘FETÖ,’ PKK ve HDP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kandırdığını söyledi.

Sakarya’da konuşan Akşener, Erdoğan’ı kandırmayan kimsenin kalmadığını savunarak, “O gün kanka olanlar kavga ettiler ve sayın cumhurbaşkanı ‘Rabbim beni affet, bizi bunlar kandırdı’ dedi. Merkel kandırdı, Obama kandırdı, Putin şimdi görüyoruz kandırdı, Esed zaten kandırdı, kandırmayan adam yok. FETÖ terör örgütü kandırdı, PKK kandırdı, HDP kandırdı” dedi.

‘Çözüm süreci’ üzerinden hükümete ‘terörist’ eleştirisi

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Hayır’ verenler teröristtir” sözünü hatırlatan Akşener, ‘çözüm süreci’ üzerinden hükümeti eleştirdi: “Burayı şereflendiren sizlerin arasında teröristlerle masaya oturup müzakere edenler var mı? Peki Habur’da davul zurnayla terörist karşılanırken çadır mahkemeleri kurulup, Atatürk resmiyle Türk bayrağı rahatsız olmasınlar diye oradan çıkarılırken, orada bulunan herhangi bir kişi burada var mı? Peki, Oslo’da Türkiye’yi rezil kepaze eden konuşmayı organize eden biri var mı aranızda? Bebek katiline bilge lider muamelesi yapan biri var mı aranızda? Sayın Öcalan diyen var mı aranızda?”

‘Ağlaya ağlaya gelip ‘Abla ne olur yapmayın’ diyorlar’

Referandum kampanyalarına saldırılara değinen Akşener, “Salon kiralıyoruz, kira ödeniyor salon sahibini çağırıyorlar, diyorlar ya defterlerini getir, ya da bunu iptal et. Sonra adam bize gelip ağlaya ağlaya geliyor diyor ‘Abla ne olur yapmayın.’ Diyarbakır’da Nevruz kutlamalarına alanlar açıldı, PKK paçavraları orada sallandı. Niğde’de bana toplantı yapma izni verilmedi” dedi.