Akşener’e göre ‘başkanlık sistemi’ çağdışı ve ucube: Ben olsam çıldırırım

‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini ‘çağdışı’ ve ‘ucube’ diye niteleyerek, “Ben olsam çıldırırım” dedi.

BBC Türkçe’den Selin Girit’e konuşan Akşener, Hollanda ile yaşanan ‘referandum krizi’nin milliyetçi seçmeni ‘Evet’e kaydırdığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye’nin dış politikadaki tavrını “Her kabadayılığın sonucunda, her gerilimin sonucunda Türk devleti kepaze oluyor, Türk milleti rencide oluyor. Dış politika aklınıza gelen her bir sözün söylendiği alan değildir. Eğer dış politikayı bu manada iç politikanın malzemesi haline getirirseniz ülkemiz her manada kaybediyor” diye değerlendirdi.

‘Bahçeli’nin koltuğunun bekası tehlikede’

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin referandumda ‘Evet’ kararı almasında parti tabanının onayını almadığını ve koltuk derdinde olduğunu dile getiren Akşener, “Benim kişisel kanaatim Sayın Bahçeli’nin şahsi bekasının, koltuğunun bekasının tehlikede olduğudur. Onun için de başkanlık sistemi tartışmasıyla zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyorum” dedi.

‘Ben olsam çıldırırım’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini ‘çağdışı’ ve ‘ucube’ diye niteleyen Akşener, “Parlamenter sistemin bir kontrol denge sistemi mevcuttur. Burada öyle bir şey yok. Çıldırır o kişi. Ben olsam çıldırırım. Siz olsanız çıldırırsınız. İnsan üstü bir tanrısal varlık haline getirirler, siz de buna inanırsınız” diye konuştu.

Sandıktan ‘Evet’ çıkması halinde başkanlığa adaylığını koyup koymayacağına ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Akşener, “Önemli olan ‘Hayır’ı çıkartmaktır. Ben bu masanın üzerine her şeyimi koydum. Ben hayırcıyım. Bana neye mal olursa olsun ben ‘Hayır’ için çalışıyorum. Benim için evet üzerinde yorum yapılabilir bir sonuç değil şu anda” dedi.