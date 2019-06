Akşener’e ‘FETÖ’ soruşturması raftan indi, dosya içeriği ‘gizli’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, 2016’da açılan ‘FETÖ bağlantısı’ soruşturmasının raftan indirilerek yeniden açıldığı ortaya çıktı. Dosya üzerindeki ‘gizlilik’ kararından dolayı Akşener’in ne ile suçlandığı bilinmiyor. İYİ Parti, dosyanın yeniden açıldığından ‘dün haberleri olduğunu’ açıkladı.

İYİ Parti Genel başkan Yardımcısı Hasan Seymen. Fotoğraf: DHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, 2016 yılında Genel Başkan Meral Akşener hakkında, ‘siyasi saiklerle önünü kesmek için FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla’ soruşturma başlatıldığını, üç yıldır rafta olan dosyanın şimdi yeniden indirildiğini açıkladı. Dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığını belirten Seymen, kararın kaldırılarak soruşturmanın şeffaf yürütülmesini talep ettiklerini söyledi.

Seymen, ciddi bir belge ve delile dayanmadığını belirttiği soruşturmadan haberleri olduğunu, ancak hukuka duydukları saygı ve güven kapsamında açıklama yapmadıklarını, ayrıca soruşturmanın takipsizlik kararı ile sonuçlandığı kanaatiyle bir araştırma içine girmediklerini vurguladı.

Seymen, ‘hem 24 Haziran hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimlerinde partilerinin elde ettiği başarının birilerini rahatsız ettiğini, bu yüzden üç yıldır rafta tutulan soruşturma dosyasının Mayıs ayında raftan indirildiğini’ söyledi. Seymen, hem dosyanın raftan indirilmesi hem de dosya üzerinde ‘gizlilik’ kararı alındığından dün haberleri olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: “Yani vekiller tarafından incelenemeyecek şekilde ‘gizlilik’ kararı alınarak, soruşturma yürütülmeye devam ediyor. Bugün dilekçe vererek gizlilik kararının kaldırılmasını talep ettik. Bu soruşturmanın Türk milletinin huzurunda açık ve şeffaf şekilde yürütülmesini talep ettik. Bugün saat 10.30’da dilekçemizi verdik ama şimdi arkadaşlarımız kontrol ettiler, henüz dosya savcılıktan mahkemeye intikal etmemiş.”

Seymen, soruşturma için her türlü yardımı yapmaya da hazır olduklarını şöyle ifade etti: “Bizi bu şekilde kimse yargı sopasıyla korkutamaz. Alnımız açık, başımız diktir. Eğer bir soruşturma yapılacaksa ben Meral Akşener’in avukatı olarak savcılık makamına her türlü desteği vermeye, istedikleri her türlü ifadeyi getirmeye hazırım. Sayın Genel Başkanımızla ilgili TBMM gurubumuz geçen aylarda bu iftiralarla ilgili ve siyasette FETÖ irtibatının açığa çıkarılması için araştırma önergesi verdiler. Bu araştırma önergesi iktidar partisi ve MHP oylarıyla reddedildi. Eğer bizim bir çekincemiz olsa, çiğ süt emmiş olsak bu önergeyi vermezdik. Dolayısıyla sayın savcılık makamı, üç seneden beri rafta duran bu dosyayı niçin tekrar gündeme getirdiler, niçin gizlilik kararı getirdiler? Bu dosyanın duyulmasından bizim hiçbir çekincemiz yok.”